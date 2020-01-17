Где в Харькове не будет воды 17 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
Салтовское шоссе, 139-а (п. №3, стояк), ул. Светлая, 17 (п. №3, стояк) до 18:00 17.01.20 г.
Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 240-в (п. №1, стояк) до 20:00 17.01.20 г.
Сегодняшние мысли и планы обещают отличаться не только новизной, но и масштабностью, а также практической ценностью.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью местами по области туман, видимость 200-500 м.
Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.
влажн.:
давл.:
ветер: