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17.01.2020  08:01   

Где в Харькове не будет воды 17 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
Салтовское шоссе, 139-а (п. №3, стояк), ул. Светлая, 17 (п. №3, стояк) до 18:00 17.01.20 г.

Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 240-в (п. №1, стояк) до 20:00 17.01.20 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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