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17.01.2020  08:17   

Льгота на услуги ЖКХ рассчитывается ежемесячно

Размер льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг ежемесячно рассчитывается для каждого льготника.


// city.kharkov.ua

Об этом 16 января в телевизионной программе «Харьковские известия» сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова.

Она напомнила, что с 1 октября 2019 года в Украине введена монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь льготники получают предусмотренные на это государством деньги в наличной или безналичной форме. При этом в квитанциях указывается полный размер платежа - без учета льгот.

По словам Ларисы Болговой, с 1 октября 2019 года введен новый механизм выплаты льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Орган социальной защиты населения ежемесячно рассчитывает сумму льготы, исходя из размера скидки, на которую льготник имеет право по закону. Также на нее влияют цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги и государственные социальные нормативы в сфере жилищно-коммунального обслуживания.

«Государство выплачивает деньги по льготе каждому человеку в отдельности - выдает наличными или переводит на счет в «Ощадбанке». Льготник, который получил наличные, платит за потребленные коммунальные услуги полную сумму платежки. Те льготники, которые не написали заявление на получение льготы наличными, имеют дело с безналичным расчетом», - отметила Лариса Болгова.

По заявлению льготника, поданному до 15 октября, льготу выплачивают в денежной наличной форме с начала отопительного сезона. В случае подачи заявления после 15 октября льгота предоставляется в денежной наличной форме путем перечисления средств на счет льготника в уполномоченном банке с месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  коммуналка, оплата, льгота, харьков
 
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