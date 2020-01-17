17.01.2020 08:17

Льгота на услуги ЖКХ рассчитывается ежемесячно

Размер льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг ежемесячно рассчитывается для каждого льготника.



// city.kharkov.ua

Об этом 16 января в телевизионной программе «Харьковские известия» сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова.

Она напомнила, что с 1 октября 2019 года в Украине введена монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь льготники получают предусмотренные на это государством деньги в наличной или безналичной форме. При этом в квитанциях указывается полный размер платежа - без учета льгот.



По словам Ларисы Болговой, с 1 октября 2019 года введен новый механизм выплаты льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Орган социальной защиты населения ежемесячно рассчитывает сумму льготы, исходя из размера скидки, на которую льготник имеет право по закону. Также на нее влияют цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги и государственные социальные нормативы в сфере жилищно-коммунального обслуживания.



«Государство выплачивает деньги по льготе каждому человеку в отдельности - выдает наличными или переводит на счет в «Ощадбанке». Льготник, который получил наличные, платит за потребленные коммунальные услуги полную сумму платежки. Те льготники, которые не написали заявление на получение льготы наличными, имеют дело с безналичным расчетом», - отметила Лариса Болгова.



По заявлению льготника, поданному до 15 октября, льготу выплачивают в денежной наличной форме с начала отопительного сезона. В случае подачи заявления после 15 октября льгота предоставляется в денежной наличной форме путем перечисления средств на счет льготника в уполномоченном банке с месяца, следующего за месяцем подачи заявления.