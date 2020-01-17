17.01.2020 09:03

В горсовете объяснили особенности получения безналичной льготы на оплату услуг ЖКХ

Если льготник оформил безналичную форму выплаты льгот на услуги ЖКХ, то часть платежей за него может осуществлять «Ощадбанк», а часть - он сам.



// city.kharkov.ua

Об этом 16 января в телевизионной программе «Харьковские известия» сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова.

По ее словам, «Ощадбанк» перечисляет средства поставщикам услуг в следующей последовательности: поставка тепловой энергии, поставка и распределение природного газа или поставка и распределение электрической энергии при наличии соответствующего вида индивидуального отопления, снабжение горячей водой, централизованное водоснабжение, централизованное водоотведение, снабжение и распределение электрической энергии, поставки и распределение природного газа, обращение с бытовыми отходами, услуги по управлению многоквартирным домом, взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета.



«То есть сейчас «Ощадбанк» перечисляет средства не по пропорциональному принципу, когда за каждую услугу проводился расчет в равных процентах от суммы льготы, а по приоритетному - когда сначала производится оплата за тепло, газ, электроэнергию и т. д. Если суммы льготы недостаточно, то оплачиваются лишь те услуги, на которые хватит средств. А услуги, за которые нужно доплатить, - «Ощадбанк» пришлет вам SMS с размерами доплаты по каждому виду услуги. Также вы можете зайти в свой личный кабинет на сайте «Ощадбанка», где отражается движение средств по вашей учетной записи», - пояснила Лариса Болгова.



Она отметила, что льготник может определить другую последовательность перечисления средств за услуги, подав соответствующее заявление структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения.