17.01.2020 10:02

Экономия и переплата льготниками за услуги ЖКХ – разъяснения горсовета

Для получения льготы на оплату услуг ЖКХ льготник может воспользоваться услугами 38 банков на выбор.



// city.kharkov.ua

Об этом 16 января в телевизионной программе «Харьковские известия» сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова.

Она отметила, что новый механизм оплаты услуг ЖКХ позволяет сэкономить часть средств и оставить их себе: в наличной форме - после полного расчета с поставщиками услуг, в безналичной форме - все сэкономленные средства можно получить только после завершения отопительного периода (ориентировочно с июня). SMS о сумме сэкономленных средств абоненту пришлет «Ощадбанк» и зачислит эту сумму на счет клиента. Если такого счета нет - его необходимо открыть.



Если льготник не хочет работать с «Ощадбанком», то может выбрать один из 38 уполномоченных банков. Для наличной формы выплаты льготник может выбрать любой из них, а также доставку денег через «Укрпочту». Но для безналичной формы выплат «Ощадбанк» является на сегодня единственным вариантом.



Отвечая на вопрос, можно ли в случае смерти льготника получить средства за последний месяц жизни безналично, Лариса Болгова сообщила, что это невозможно, поскольку переход с наличной формы предоставления льгот на безналичную осуществляется только по заявлению льготника.



«Могут получить средства наличными члены семьи умершего, которые проживали вместе с ним, на приобретение твердого топлива и сжиженного газа или на получение твердого топлива и сжиженного газа в натуральном виде. Для этого необходимо не позднее окончания бюджетного периода предоставить заявление одного из членов семьи, копию свидетельства о смерти льготника, справку о факте проживания членов семьи вместе с льготником, выданную в установленном порядке», - сообщила директор департамента.



Также она пояснила, что если льготник оплатил коммунальные услуги, не дождавшись SMS от «Ощадбанка», то в случае безналичной формы оплаты все сэкономленные деньги можно будет получить летом. Если же абонент оплатит счета наличными и возникнет переплата, то она будет отображена поставщиком услуг в следующих квитанциях.