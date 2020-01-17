Где в городе будут менять трубы: планами на год поделились в Харьковводоканале

В КП «Харьковводоканал» планируют в 2020 году переложить 25 км сетей холодного водоснабжения.
На сегодняшний день в Харькове изношено около 67% сетей холодного водоснабжения и работы по их замене продолжаются, заместитель директора по производству Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада,.
«У нас на предприятии внедрена автоматизированная система управления, благодаря которой мы получаем детальную информацию о состоянии сетей, режимах их работы и пр. Проводя анализ на основе этой информации, специалисты могут выявлять наиболее проблемные и изношенные участки трубопроводов и, соответственно, планировать дальнейшие работы по их перекладке», - сообщил Николай Завада.
В частности, в этом году за счет средств городского бюджета бригады предприятия продолжат менять водовод по ул. Исполкомовской – в 2019 году на объекте было переложено 900 м и еще 700 м планируется заменить в этом.
Также масштабные ремонтные работы запланированы на ул. Алчевских, где будет заменено 900 м сетей, и по пр. Людвига Свободы, в районе перекрестка с пр. Победы, где планируют переложить около 400 м трубы диаметром 1000 мм.
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