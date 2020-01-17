17.01.2020 16:38

Депутаты ознакомились с работой «Харьковских теплосетей»

Депутаты Харьковского городского совета сегодня, 17 января, посетили Салтовскую котельную и ознакомились с работой КП «Харьковские тепловые сети».



// city.kharkov.ua

В ходе посещения генеральный директор КП «ХТС» Сергей Андреев показал депутатам когенерационную установку, строительство которой было начато на Салтовской котельной два года назад за средства Мирового банка. Оборудование уже смонтировано, установку планируют запустить в работу в конце марта – начале апреля. Как отметил Сергей Андреев, установка позволит вырабатывать тепловую и электрическую энергию для нужд котельной и, соответственно, значительно снизить расходы предприятия. По его словам, это будет самая мощная когенерационная установка в Харьковской области и одна из самых современных в Украине.

«Сердце этой установки – это две газопоршневые машины американского производства, которые считаются лидерами среди когенерационных установок. Электроэнергия, которая вырабатывается при сжигании газа на этом оборудовании, поступает на подстанцию и оттуда идет на питание предприятия. Ее также можно продавать для потребителей. Мощность двух машин составляет 4 МВт, что полностью покрывает затраты котельной. Кроме того, тепло, отдаваемое в процессе охлаждения двигателей, уходит на подогрев обратной сетевой воды, поступающей от жилых микрорайонов», - пояснил директор ХТС.

По его словам, в этом году начнется строительство еще одной когенерационной установки - на котельной завода «Хартрон».





Также Сергей Андреев сообщил депутатам, что по сравнению с 2007 годом количество дефектов на сетях увеличилось в четыре раза. Это связано с тем, что на сегодняшний день около 90% трубопроводов исчерпали свой срок эксплуатации. Всего же протяженность теплосетей города насчитывает 1,6 тыс. км, при этом стоимость замены 1 км труб составляет 10 млн грн.





Директор ХТС напомнил, что убытки предприятия на сегодняшний день составляют 1,5 млрд. грн, и обратился к депутатам с просьбой урегулировать вопрос расчетов КП «Харьковские теплосети» с НАК «Нефтегаз Украины».



«Согласно закону, все теплоснабжающие организации работают только с распределительными счетами, и есть постановление Кабмина, которое разъясняет, как управлять этими счетами. И я считаю, что в этой формуле заложено несправедливое отношение к таким предприятиям, как наше. В связи с тем, что у нас нет стопроцентных расчетов за тепло от потребителей, долг ХТС перед «Нефтегазом» постоянно растет. Т.е. доля с распределительных счетов, которая должна поступать на предприятие и направляться на перекладку сетей и выплату зарплат сотрудникам, автоматически уходит «Нефтегазу», - подчеркнул Сергей Андреев.



При этом гендиректор КП «ХТС» сообщил, что сегодня задолженности по заработной плате перед сотрудниками у предприятия нет.





В свою очередь секретарь Харьковского городского совета Александр Новак отметил, что за последние пять лет финансовая поддержка предприятия из городского бюджета была увеличена вдвое.



«Мы за последние пять лет более чем в два раза увеличили поддержку из городского бюджета на решение проблем предприятия. Однако сегодня существуют вопросы, которые необходимо рассматривать и инициировать их решение на государственном уровне, и я надеюсь, что депутаты поддержат инициативы руководства ХТС, и мы будем готовить свои предложения к центральным органам власти относительно работы наших коммунальных предприятий», - отметил Александр Новак.