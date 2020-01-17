17.01.2020 19:41

В этом году в Харькове планируют заменить 70 километров теплосетей (ФОТО)

.Об этом сегодня, 17 января, в ходе посещения депутатами Харьковского горсовета Салтовской котельной сообщил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев.



В этом году в Харькове планируют заменить 70 километров теплосетей (ФОТО)



По словам Сергея Андреева за средства Мирового банка в 2019 году было закуплено 11 км пластиковых труб для замены сетей горячего водоснабжения и еще 15 км труб – для магистралей теплоснабжения. Материал для ремонтных работ продолжает поступать, и уже в конце марта тепловики приступят к перекладке труб.

«Мы учли результаты пуска тепла за последние два года, когда количество дефектов на сетях в разы превысило то, что было ранее, и сегодня основной упор в нашей работе делаем не на ремонт, а на замену сетей. К концу отопительного сезона у нас будет большой запас труб, для того чтобы начать масштабную замену как магистральных, так и внутриквартальных сетей. Особое внимание мы уделим Шевченковскому району – это Павлово Поле и Алексеевка, Нагорному микрорайону в Киевском районе и Слободскому району. Т.е. это те три района, в которых за последнее время значительно возросло количество дефектов на сетях», - подчеркнул Сергей Андреев.

По его словам, также в городе планируется установить 250 индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах и 1 тыс. счетчиков тепла с учетом погоды.

Кроме того, в планах предприятия – реконструкция десяти котельных и парового турбоагрегата на ТЭЦ-3, модернизация насосного и электрического оборудования четырех насосных станций, а также внедрение на КП «ХТС» автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и развитие системы оперативно-диспетчерского контроля и управления. Все работы проводятся за кредитные средства Мирового банка.