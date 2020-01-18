18.01.2020 09:56

Где в Харькове не будет воды 18 января

В части домов города временно прекращено водоснабжение.



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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Деревянко, 4-а, ул. Культуры, 16-а (п. №1, стояк), ул. Данилевского, 12 (п. №1), ул. 23 Августа, 2 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 18.01.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Ростовская, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 18.01.20 г.

Московский район:

ул. Светлая, 17 (п. №3, стояк) до 18:00 18.01.20 г.; ул. Героев Труда, 28-б (п. №4) до 20:00 18.01.20 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 18 (п. №4, стояк), ул. Харьковских Дивизий, 19/1 (п. №2, стояк) до 20:00 18.01.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 176 (п. №5, стояк) до 17:00 18.01.20 г.; ул. Новомясницкая, 6 (п. №3, спаренный стояк), Мерефянское шоссе, 24 (п. №3) до 20:00 18.01.20 г.

Слободской район:

ул. Плехановская, 145 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 18.01.20 г.

Приносим извинения за временные неудобства.