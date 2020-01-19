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19.01.2020  09:50   

Где в Харькове не будет воды 19 января

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Академика Павлова, 315, 319, ул. Барабашова, 40, ул. Героев Труда, 2/48, 4, 4 а-г, 10, 12, 12 а-е, 20 а-б,  20/321 до 20:00 18.01.20 г.

А также:   

Московский район: 
ул. Светлая, 17 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 28-б (п. №4, стояк) до 18:00 19.01.20 г.

Немышлянский район: 
ул. Ферганская, 33-б (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 19.01.20 г., ул. Харьковских дивизий, 19/1 (п. №2, стояк),  ул. Маршала Рыбалко, 18 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 20.01.20 г.

Основянский район: 
пр. Гагарина, 176 (п. №5, стояк) до 17:00 19.01.20 г., ул. Новомясницкая, 6 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 19.01.20 г.

Шевченковский район: 
ул. Алексеевская, 30 (п. №2), пр. Победы, 68-г (п. №4, стояк), ул. Архитекторов, 26 (п. №1, стояк),  ул. Культуры, 16-а (п. №1, стояк), пер. 23 Августа, 7 (п. №2, стояк), ул. Есенина, 16 (п. №3, стояк) до 20:00 20.01.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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