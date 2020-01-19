Где в Харькове не будет воды 19 января

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Академика Павлова, 315, 319, ул. Барабашова, 40, ул. Героев Труда, 2/48, 4, 4 а-г, 10, 12, 12 а-е, 20 а-б, 20/321 до 20:00 18.01.20 г.
А также:
Московский район:
ул. Светлая, 17 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 28-б (п. №4, стояк) до 18:00 19.01.20 г.
Немышлянский район:
ул. Ферганская, 33-б (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 19.01.20 г., ул. Харьковских дивизий, 19/1 (п. №2, стояк), ул. Маршала Рыбалко, 18 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 20.01.20 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 176 (п. №5, стояк) до 17:00 19.01.20 г., ул. Новомясницкая, 6 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 19.01.20 г.
Шевченковский район:
ул. Алексеевская, 30 (п. №2), пр. Победы, 68-г (п. №4, стояк), ул. Архитекторов, 26 (п. №1, стояк), ул. Культуры, 16-а (п. №1, стояк), пер. 23 Августа, 7 (п. №2, стояк), ул. Есенина, 16 (п. №3, стояк) до 20:00 20.01.20 г.
Чувства способны захватывать внезапно и сильно, что может проявиться в любых сферах жизни, начиная от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда.
Крещенских морозов синоптики не обещают: будет тепло, временами туманно, временами солнечно.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
влажн.:
давл.:
ветер: