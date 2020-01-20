20.01.2020 08:02

Где в Харькове не будет воды 20 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Московский район:

ул. Героев Труда, 28-б (п. №4, стояк) до 18:00 20; ул. Светлая, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 20 января.



Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 18(п. №4, спаренный стояк), ул. Харьковских дивизий, 19/1(п. №2, стояк), ул. Танкопия, 31/3(п. №2, стояк) до 20:00 20 января.



Слободской район:

пр. Петра Григоренко, 37 (п. №1, стояк) до 20:00 20 января.



Основянский район:

пр. Гагарина, 176 (п. №5, стояк) до 17:00 20 января; ул. Новомясницкая, 6 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 20 января.



Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 16 (п. №3, стояк) до 20:00 20 января.



Шевченковский район:

ул. Культуры, 16-а (п. №1, стояк), пер. 23 Августа, 7 (п. №2, стояк), ул. Есенина, 16 (п. №3, стояк), ул. Алексеевская, 30 (п. №2), пр. Победы, 68-г (п. №4, стояк), ул. Архитекторов, 26 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 13-а (стояк) до 20:00 20 января.