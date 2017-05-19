19.05.2017 13:29

Подробности ДТП на окружной: 11 пострадавших обратились в «неотложку», водителя микроавтобуса вырезали спасатели

Четверо пострадавших госпитализированы, семеро после оказания помощи отпущены домой.



// ГСЧС

Напомним, сегодня утром на Окружной дороге, на участке между Салтовкой и экопарком произошло ДТП: столкнулись Toyota RAV4, Ford Transit и автобус №1656 Харьков (Героев Труда) - Русская Лозовая.



Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, водитель микроавтобуса Ford был зажат изувеченными конструкциями авто и медики не могли его достать из машины.



Спасатели применили специальный гидравлический инструмент. После демонтажа некоторых конструкций авто, пострадавший был передан бригаде медиков.



Всего же в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи имени проф. А. И. Мещанинова обратились 11 пострадавших.



Как сообщила главный врач больницы Елена Ковалева, трое человек госпитализированы, один мужчина находится в операционной, двое – в нейрохирургическом отделении. Одна пострадавшая женщина отправлена в 30-ю больницу, семерым оказана медпомощь и они уже отпущены домой.