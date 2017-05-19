Подробности ДТП на окружной: 11 пострадавших обратились в «неотложку», водителя микроавтобуса вырезали спасатели

Четверо пострадавших госпитализированы, семеро после оказания помощи отпущены домой.
Напомним, сегодня утром на Окружной дороге, на участке между Салтовкой и экопарком произошло ДТП: столкнулись Toyota RAV4, Ford Transit и автобус №1656 Харьков (Героев Труда) - Русская Лозовая.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, водитель микроавтобуса Ford был зажат изувеченными конструкциями авто и медики не могли его достать из машины.
Спасатели применили специальный гидравлический инструмент. После демонтажа некоторых конструкций авто, пострадавший был передан бригаде медиков.
Всего же в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи имени проф. А. И. Мещанинова обратились 11 пострадавших.
Как сообщила главный врач больницы Елена Ковалева, трое человек госпитализированы, один мужчина находится в операционной, двое – в нейрохирургическом отделении. Одна пострадавшая женщина отправлена в 30-ю больницу, семерым оказана медпомощь и они уже отпущены домой.
Эмоции часто будут преобладать над логикой. Большая часть дня будет растрачена на пустяки, но в целом день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным.
В городе ожидается прохладная дождливая погода.
19 мая (6 мая по старому стилю) православная церковь отмечает память Иова – христианского святого, который считается величайшим праведником, образцом веры и терпения.
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