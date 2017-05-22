22.05.2017 08:52

Медицинскую реформу могут отложить - министр

Важно, чтобы Верховная Рада Украина одобрила необходимые документы для начала медицинской реформы, иначе реформа будет отложена до 2019 года.



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Об этом заявила исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в эфире 5 канала.

Супрун сообщила, что Министерство здравоохранения регулярно напоминает депутатам и гражданам о важности принятия необходимого пакета документов для реформы до конца июня, потому что с 1 июля начинается реформа на уровне первичного звена.

"Нужно изменить бюджетный кодекс и по-другому оплачивать услуги...", - сказала она.

После того, как 18 мая Рада не включила в повестку дня голосование по законопроекту о медицинской реформе, было принято решение создать рабочую группу, сообщила Супрун. В состав этой рабочей группы войдут народные депутаты со всех фракций коалиции. Их задачей станет рассмотрение законопроекта и внесение правок.

По словам Супрун, если указанные документы не будут одобрены на текущей сессии Рады, то начать реформу можно будет не раньше 2019. В 2019 году пройдут парламентские выборы, а во время выборов, традиционно, подчеркнула и.о. министра образования, никакие реформы не проводятся.