Медицинскую реформу могут отложить - министр

Важно, чтобы Верховная Рада Украина одобрила необходимые документы для начала медицинской реформы, иначе реформа будет отложена до 2019 года.
Об этом заявила исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в эфире 5 канала.
Супрун сообщила, что Министерство здравоохранения регулярно напоминает депутатам и гражданам о важности принятия необходимого пакета документов для реформы до конца июня, потому что с 1 июля начинается реформа на уровне первичного звена.
"Нужно изменить бюджетный кодекс и по-другому оплачивать услуги...", - сказала она.
После того, как 18 мая Рада не включила в повестку дня голосование по законопроекту о медицинской реформе, было принято решение создать рабочую группу, сообщила Супрун. В состав этой рабочей группы войдут народные депутаты со всех фракций коалиции. Их задачей станет рассмотрение законопроекта и внесение правок.
По словам Супрун, если указанные документы не будут одобрены на текущей сессии Рады, то начать реформу можно будет не раньше 2019. В 2019 году пройдут парламентские выборы, а во время выборов, традиционно, подчеркнула и.о. министра образования, никакие реформы не проводятся.
Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались. День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов.
В Харькове утро и день будут облачными и только вечер порадует нас ясным небом. Утром продолжится ночной мелкий дождь, но ближе к полудню он должен закончиться.
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