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24.05.2017  15:16   

В Харькове рассказали, чем болеют школьники

По результатам медицинских осмотров у 20,1% учащихся харьковских школ обнаружили заболевания органов зрения.


kharkov.moygorod
Об этом сегодня, 24 мая, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.
 
По ее словам, по состоянию на 18 апреля углубленные медосмотры прошли 97 тыс. 169 детей из 116 тыс. 439. По их результатам, здоровыми признаны 38 тыс. детей (38,7%), более 27 тыс. детей подлежат диспансерному наблюдению, а дополнительное обследование нужно пройти более 32 тыс. учащихся.
 
В основном, школьники страдают заболеваниями органов зрения (20,1% всех школьников), костно-мышечной системы (14,8%), нервной системы (12%).
 
Физкультурой в основной группе могут заниматься 63 тыс. 367 детей (65,2%), в подготовительной – 30 тыс. 612 детей (31,5%), специальной – 1 тыс. 614 детей (1,7%). Освобождены от занятий физкультурой более 1,5 тыс. школьников.
 
Татьяна Бакалова отметила, что врачи постоянно ведут наблюдение за здоровьем школьников. Детей из диспансерной группы осмотрят представители областной комиссии, чтобы направить их в санатории на оздоровление. Для реабилитации детей с инвалидностью летом в больницах будут функционировать койки дневных стационаров. Кроме того, бесплатные медицинские осмотры пройдут дети, которые летом поедут в оздоровительные лагеря. 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  школьники, медосмотры, зрение, харьков
 
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