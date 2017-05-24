24.05.2017 17:29

В Харькове проверили ранние овощи на нитраты

Редис, кабачки, картошка и клубника не прошли проверку на «чистоту».



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Экспертизу с целью определения массовой концентрации нитратов проводили специалисты ГП «Харьковстандартметрология».

Для этого в супермаркете «Рост» было закуплено 11 образцов ранних овощей и фруктов: капуста молодая белокочанная, капуста пекинская, кабачки свежие, огурцы свежие, томаты свежие (помидоры), редис свежий, баклажаны свежие, картофель молодой, укроп свежий, лук зеленый и клубника свежая.



По результатам лабораторных испытаний установлено, что четверо образцов продукции не соответствовали требованиям нормативов по завышенной количеством нитратов.



Так, содержание нитратов составило:



– в свежем редисе – 1456 мг/кг при норме не более 1200 мг/кг;



– в кабачках свежих – 730 мг/кг при норме не более 400 мг/кг;



– в свежей картошке – 295 мг/кг при норме не более 250 мг/кг;



– у клубники свежей – 63 мг/кг при норме не более 60 мг/кг.



Результаты потребительской экспертизы ранних овощей и фруктов приведены в таблице.



Специалисты дают советы, как выбрать не содержащие нитраты овощи и фрукты.



– не выбирайте самые большие плоды овощей, поскольку «гиганты» чаще всего являются очень насыщенными нитратами;



– обращайте внимание на свойственный данному овощу запах: он должен быть и не слабым, и не ярко выраженным. Например, если запах помидоров или огурцов вы чувствуете с дальнего расстояния, лучше пройти мимо;



– обращайте внимание на внешний вид овощей, особенно на их цвет. Например, если мякоть огурца имеет ярко зеленую окраску, он явно был склонен к действию нитратов. Морковь должна быть оранжевой, без зеленых и желтых вкраплений, а не красной, картошка – иметь белую мякоть, а не ярко-желтую, если, конечно, это не специальный сорт. Тыква выдаст себя наличием неровных волнистых полосок на поверхности, а свекла – закрученным корнем;



– при выборе овощей учтите, что чем тяжелее есть плод по сравнению с плодами такого же размера, тем меньше в нем содержится нитратов;



– никогда не покупайте овощи не первой свежести – в них содержание нитратов будет больше, чем в свежих «собратьях», а также не храните их долгое время, за исключением картофеля.



И универсальные советы, как снизить количество нитратов в пище:



– при приготовлении большинства овощей срежьте хвостик овоща и его верхушку. В них содержание нитратов наибольшее (особенно это касается свеклы, редиса, моркови и огурцов);



– в кабачках нитраты концентрируются прямо под кожицей, поэтому ее нужно срезать достаточно толстым слоем;



– у белокочанной капусты удаляйте верхние листья – они содержат повышенную дозу нитратов;



– в свежей зелени нитраты сконцентрированы у корешков и в стеблях. Срезайте их. Кроме того, пытайтесь нарезать зелень прямо перед употреблением, так как уже через 10 минут после шинковки, под воздействием кислорода и микроорганизмов, нитраты начинают превращаться в токсичные нитриты;



– при варке также «теряется» большое количество нитратов (до 80 % картофеля, 70 % – в капусте, до 40 % – у свеклы). Минус в том, что нитраты остаются в бульоне. Поэтому первый бульон рекомендуется сливать. Причем, сливать горячим! При охлаждении нитраты «вернутся» из бульона обратно в овощи.



Следовательно, необходимо быть внимательными при закупке ранних овощей и фруктов и соблюдать элементарные меры при их приготовлении.