25.05.2017 12:45

На здравоохранение Харьковщины выделили больше денег

Соответствующие изменения в областной бюджет приняли в ходе ХI сессии Харьковского областного совета VII созыва.



finobzor.com

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, более 7,3 млн грн дополнительно выделили на приобретение расходных материалов для проведения гемодиализа и перитонеального диализа больным с хронической почечной недостаточностью.

Средства также выделены на приобретение антирабической сыворотки для оказания помощи гражданам при укусах животных.

Более 3 млн грн направили на приобретение эндопротезов, оказание медицинской помощи матери и ребенку, на кардиостимуляторы для больных с тяжелыми расстройствами сердечного ритма, на стенирование, приобретение расходных материалов для проведения сложных хирургических вмешательств на сердце.

Кроме того, изменениями в бюджет предусмотрено увеличение финансирования на ремонт КУЗ «Областной туберкулезный детский санаторий» КУЗ «Областная детская клиническая больница №1».

Также увеличивается финансирование и на лечение катаракты у лиц с инвалидностью и ветеранов войны, обеспечение слуховыми аппаратами лиц с инвалидностью и ветеранов войны, приобретение расходных материалов для проведения сложных хирургических вмешательств детям при врожденных пороках сердца.