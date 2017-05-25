 
Главная Новости Медицина На здравоохранение Харьковщины выделили больше денег
25.05.2017  12:45   

На здравоохранение Харьковщины выделили больше денег

Соответствующие изменения в областной бюджет приняли в ходе ХI сессии Харьковского областного совета VII созыва.


finobzor.com
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, более 7,3 млн грн дополнительно выделили на приобретение расходных материалов для проведения гемодиализа и перитонеального диализа больным с хронической почечной недостаточностью.
 
Средства также выделены на приобретение антирабической сыворотки для оказания помощи гражданам при укусах животных.
 
Более 3 млн грн направили на приобретение эндопротезов, оказание медицинской помощи матери и ребенку, на кардиостимуляторы для больных с тяжелыми расстройствами сердечного ритма, на стенирование, приобретение расходных материалов для проведения сложных хирургических вмешательств на сердце.
 
Кроме того, изменениями в бюджет предусмотрено увеличение финансирования на ремонт КУЗ «Областной туберкулезный детский санаторий» КУЗ «Областная детская клиническая больница №1».
 
Также увеличивается финансирование и на лечение катаракты у лиц с инвалидностью и ветеранов войны, обеспечение слуховыми аппаратами лиц с инвалидностью и ветеранов войны, приобретение расходных материалов для проведения сложных хирургических вмешательств детям при врожденных пороках сердца.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  сессия, здравоохранение, бюджет, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.05 Общество Молодежный совет презентовал «Портал харьковчанина» и проекты для школьников (ФОТО) 19.04 Власть Семьям Героев Небесной Сотни предоставят льготы 19.04 ЖКХ Чернобыльцам и воинам АТО бесплатно установят счетчики воды
 
 

Видео

Губернатор Юлия Светличная обговорила реализацию новых совместных проектов с представителями НАТО
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 