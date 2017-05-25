25.05.2017 13:28

В Харьков завезли малярию

23 мая зарегистрирован завозной случай малярии у гражданина Индии, который прибыл в Украину на учебу.



// Facebook

Как сообщили в областном лабораторном центре, симптомы у заболевшего появились еще 18 мая: температура повысилась до 39 градусов, появились рвота, озноб, ломота в теле. За медицинской помощью не обращался, лечился самостоятельно дома.



22 мая студент вызвал скорую и был госпитализирован в Областную клиническую инфекционную больницу с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция. Там в ходе клинического обследования установлен диагноз малярия, вызванная Plasmodium falciparum и Plasmodium vivax, средней тяжести.



В очаге, по месту жительства больного, проведено эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.



Справка. Малярия – это группа трансмиссивных заболеваний, что передается от больного к здоровому человеку малярийными комарами и протекает с лихорадкой и ознобом.



Болезнь наиболее распространена в странах тропического и субтропического климата (странах Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Океании, СНГ).



Для предупреждения этого заболевания лицам, выезжающим в эндемичные по малярии страны проводят химиопрофилактику, которую надо начинать за неделю до выезда, продолжать весь период пребывания и еще в течение 4 недель после возвращения. Препарат и его профилактическая доза определяется врачом.