31.05.2017 15:31

Назван производитель вяленой рыбы с ботулизмом, от которой умер киевлянин

Производителем рыбной продукции, продававшейся гипермаркетом «Караван» и супермаркетом «Мегамаркет» в Киеве, является ФОП Меркулов А.В., а поставщиком – ООО «Чудо-Юдо» города Светловодск Кировоградской области.



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Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе, специалисты которой продолжают расследование случаев ботулизма среди населения, вероятно связанные с употреблением вяленой рыбы промышленного производства, приобретенной в торговой сети.



Ранее сообщалось, что в Киеве зарегистрировано 3 случая заболевания ботулизмом у жителей, в том числе 1 летальный, связанные с употреблением вяленой рыбы различных видов, приобретенной в супермаркетах города.



Летальный случай заболевания ботулизмом и еще один случай заболевания ботулизмом зарегистрировано у жителей Киева, которые употребляли в пищу вяленую рыбу, приобретенную в гипермаркете «Караван».



Умерший С. (1976 года рождения), по словам жены, 24 мая употреблял в пищу вяленого леща (непотрошенного), приобретенного в гипермаркете «Караван». Симптомы заболевания появились на второй день, больного не удалось спасти, он умер 27 мая. Установлен диагноз: «Ботулизм, тяжелое течение».



Заболевания ботулизмом второго больного Л., 1952 года рождения, по предварительным данным связано с употреблением в пищу тарани, приобретенной вечером 24 мая в гипермаркете «Караван».



Третий больной Д., 1963 года рождения, употреблял в пищу вяленого карпа, приобретенного 22 мая в супермаркете «Мегамаркет». 29 мая с диагнозом: «Ботулизм» госпитализирован в больницу.



С 29 мая в Киеве введен временный запрет на реализацию указанной рыбной продукции.



30 мая лабораторно подтвержден еще один случай ботулизма – в Херсоне у женщины 1986 года рождения, который также вероятно связан с употреблением рыбы данного производителя.



По словам мужа пострадавшей, 23 мая супруги приобрели карася вяленого в супермаркете «Фреш» в Херсоне. На следующий день состояние здоровья женщины ухудшилось, утром 26 мая каретой скорой помощи она была госпитализирована в больницу. Сейчас пострадавшая продолжает лечение в реанимационном отделении.



По инициативе Госпродпотребслужбы Херсона вся продукция этого производителя в сети «Фреш» снята с реализации и помещена на ответственное хранение.



Специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в Кировоградской области 30 мая начали санитарно-эпидемиологического расследование на предприятии, с продукцией которого пострадавшие связывают свое заболевание.



Предприятие ФОП Меркулов А.В. приостановило производство до окончания расследования.



Образцы продукции предприятия-производителя направлены для исследования на определение наличия и типа ботулотоксина в Государственного учреждения «Кировоградский областной лабораторный центр МЗУ».



Сейчас по результатам проведенной проверки осуществляются меры по отзыву производителем продукции, которая может быть потенциальным источником инфекции.



Госпродпотребслужба рекомендует гражданам временно воздержаться от употребления в пищу вяленой рыбы производства ФОП Меркулов А.В. и ООО «Чудо-юдо» города Светловодск Кировоградской области. В случае приобретения в торговых сетях вяленой рыбы указанных выше производителей вернуть эту продукцию в место продажи.