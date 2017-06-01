01.06.2017 12:30

На Харьковщине проверили воду в детских лагерях отдыха

Харьковский областной лабораторный центр Минздрава провел мониторинг питьевой воды и воды поверхностных водоемов в детских оздоровительных заведения Харькова и области.



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Как сообщили в Центре, к началу летней оздоровительной кампании исследовано 147 проб питьевой воды на санитарно-химические показатели, из них не соответствовали нормативным требованиям - 23 (15,6%): в Дергачевском (по содержанию железа общего, нитратов, сульфатов и показателя общей жесткости), Купянском (по показаниям запаха, привкуса, цветности и мутности), в Лозовском (по содержанию нитратов, хлоридов, сульфатов, сухого остатка и показателями общей жесткости и мутности), в Красноградском (по показаниям мутности и цветности) районах.



На микробиологические показатели исследовано 156 проб, из них не соответствовало нормативным требованиям - 10 (6,4%) по наличию бактерий кишечной палочки в воде в Дергачевском, Купянском, Лозовском и Красноградском районах.



Проведенные исследования воды открытых водоемов по микробиологическим показателям в местах, где планируется купания детей, отклонений от нормативных требований не обнаружено.