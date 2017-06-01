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01.06.2017  19:38   

Харьковчане стали чаще болеть кишечными инфекциями

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями за четыре месяца 2017 года в сравнении с таким же периодом 2016 года возрос на 12,2%.


iz.com.ua
Об этом шла речь на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая прошла сегодня, 1 июня.
 
Как сообщила начальник отдела государственного контроля за соблюдением санитарного законодательства управления Госпродпотребслужбы в городе Харькове Ирина Зубкова, в этом году было зарегистрировано 1672 случая заболевания острыми кишечными инфекциями, в то время как в 2016 году - 1494 заболевших. По словам Ирины Зубковой, уровень заболеваемости ОКИ среди детей в 2,5-3 раза выше, чем у взрослых. Более половины зарегистрированных случаев заболевания приходится на детей до двух лет.
 
«Состояние здоровья детей зависит от организации питания и ухода за ними. Высокая заболеваемость обусловлена многими факторами – несоблюдением правил личной гигиены родителями при приготовлении пищи, при кормлении. Многие заболевшие взрослые не сразу обращаются в больницу при симптомах болезни и лечатся самостоятельно, являясь потенциальными источниками болезни для окружающих, особенно для детей», - отметила Ирина Зубкова.
 
В связи с этим харьковчан просят следить за питанием, санитарной культурой и сроками хранения продуктов - не покупать продукты на стихийных рынках, квас из бочек и молоко за пределами рынков. Разрешения на торговлю этими продуктами городской совет не давал. 
 
На заседании полицию попросили усилить борьбу со стихийной торговлей продуктами.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  зубкова, продукты, инфекции, харьков
 
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