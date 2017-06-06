06.06.2017 17:31

В Минздраве дали разъяснения относительно медицинской реформы

Верховная Рада включила в повестку дня правительственные и альтернативные законопроекты по медреформе.



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Законопроекты в рамках этой реформы вводят действенный механизм реализации конституционного права на бесплатную медицинскую помощь, качественные медуслуги и лекарственные средства.



Эти законопроекты разработаны правительством на выполнение Концепции реформирования здравоохранения, утвержденной распоряжением Кабинета министров Украины № 1013-р 30 ноября 2016 года, и доработаны парламентской рабочей группой.



В Минздраве рассказали, что именно вводят законопроекты в рамках медицинской реформы:



1. Новый действенный механизм реализации конституционного права на бесплатную медицинскую помощь, получение качественных медицинских услуг и лекарственных средств.



2. Государственные гарантии оплаты оказанных пациентам медицинских услуг и лекарственных средств за средства госбюджета по принципу «деньги ходят за пациентом».



3. Понятие «государственного гарантированного пакета» – определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленному единому тарифу, который утверждается КМУ ежегодно. Государственные финансовые гарантии предоставляются независимо от каких-либо дополнительных критериев всем гражданам Украины.



4. Полной оплате из госбюджета будут подлежать медицинские услуги и лекарственные средства на уровне первичной и экстренной (около 80% всех обращений граждан), а также паллиативной медицинской помощи. Объем финансирования прочих видов медицинских услуг будет определяться КМУ. При этом компонент медицинской помощи на всех уровнях и всегда будет оплачиваться государством.



5. В случае частичного покрытия вводится официальная сооплата за полученные медицинские услуги. Сооплата может осуществляться за счет пациентов или за счет других источников (например, общеобязательного социального медицинского страхования, добровольного медицинского страхования, средств местных бюджетов) по установленному КМУ фиксированному тарифу сооплаты, вне которого взимание платы запрещено.



6. Медицинские услуги в рамках гарантированного государственного пакета предоставляемых учреждениями здравоохранения любой формы собственности и физическими лицами-предпринимателями, которые имеют лицензию на медицинскую практику, в соответствии с договорами о медицинском обслуживании населения, заключенных с Национальной службой здоровья (НСЗУ). Оплата за оказанные пациентам услуги будет осуществляться НСЗУ на основании такого договора.



7. Государственные финансовые гарантии вводятся постепенно, на первичном уровне – уже с января 2018 года, на иных уровнях – до 2020 года.



8. В Украине будут признаваться международные клинические руководства, позволяющие применить лучшие мировые практики и достижения доказательной медицины.



9. Льготы, которые уже существуют в сфере медицинского обслуживания, остаются в силе и реализуются в соответствии с теми законами, которыми они введены.



10. Дополнительные государственные финансовые гарантии полной оплаты лечения для участников антитеррористической операции для признания их вклада и самопожертвования ради защиты Украины.