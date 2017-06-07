07.06.2017 14:45

Депутаты Харьковского облсовета обратились к правительству с просьбой возобновить финансирование институтов НАМН Украины

Дефицит в расходах на заработную плату 36 учреждений Национальной Академии Медицинских наук по всей стране составляет более 500 млн грн. Государственное финансирование обеспечивает лишь половину необходимого фонда оплаты труда. Кроме того, государством выделено всего около 25% от потребности на оплату коммунальных услуг в учреждениях академии.



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С начала года государственное финансирование на оплату труда Института медицинской радиологии, который расположен в Харькове и относится к Академии медицинских наук Украины, был сокращен почти на треть. На сегодня ситуация почти не изменилась, специалистам до сих пор приходится работать в сложных финансовых условиях.

«В апреле мы переходили на целую ставку, потом 0,75, было 0,35. По-разному было, но сейчас она опять 0,35. В связи с тем, что денег не хватает, часть сотрудников пришлось все-таки представить на увольнение, человек 12-15 мы уволили», - говорит главный врач Института медицинской радиологии им.С.Григорьева НАМН Украины Леонид Васильев.

Этот вопрос взят на контроль Харьковским областным советом. Чтобы из-за недофинансирования не допустить закрытия таких учреждений депутаты обратились к правительству страны.

«В девяти учреждениях Академии медицинских наук, которые расположены в Харьковской области работает более 3,5 тысячи медицинских и других работников. Задолженность по их зарплате растет, несмотря на сокращения и перевод сотрудников на неполный рабочий день. Эта задолженность на сегодняшний день составляет около 180 миллионов гривен. И депутаты областного совета обратились в Кабинет министров Украины с просьбой возобновить финансирование этих медицинских учреждений», - сообщает заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель фракции партии «Відродження» в Харьковском облсовете Владимир Скоробагач.

Несмотря на трудности, сегодня Институт медрадиологии работает в стабильном режиме. Ведь количество больных, констатируют медики, не уменьшается, и стационарные кровати заполнены. Ежегодно проводится более полутора тысяч оперативных вмешательств.

«По-прежнему у нас количество больных не уменьшается. Мы продолжаем лечить харьковчан и жителей других регионов Украины. А финансовая ситуация, к сожалению, она осталась на прежнем уровне, единственное, что нам обещают, каким-то образом ее исправить и мы работаем с надеждой, что это произойдет», - рассказывает главный врач Института медицинской радиологии им.С.Григорьева НАМН Украины Леонид Васильев.

С такой же надеждой работают и сотрудники 36-ти учреждений Академии медицинских наук. Дополнительная потребность финансирования из госбюджета на сегодня составляет более одного миллиарда гривен. И этот вопрос требует безотлагательного решения чтобы снять социальное напряжение среди врачей и пациентов, убежден заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач.

«Я надеюсь, что правительство обратит на это внимание, что правительству не безразлична эта проблема и что Рада отреагирует на наше обращение, а наши медики не выйдут на улицы и не останутся без работы», - говорит заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель фракции партии «Відродження» в Харьковском облсовете Владимир Скоробагач.