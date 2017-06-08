08.06.2017 12:23

В харьковском водоеме нашли вирус гепатита, за городом – кишечную палочку

Специалисты Харьковского областного лабораторного центра проверили качество воды в местах отдыха населения на водных объектах.



// Status Quo

Лабораторным контролем охвачено 48 пляжей. Исследовано 185 проб воды по бактериологическим показателям, из них не соответствовали нормативным требованиям 15 проб (обнаружены превышения индекса лактозоположительных кишечных палочек в Чугуевском районе: на р. Северский Донец в с. Эсхар и в зоне рекреации вблизи Чугуевского молокозавода, на Печенежском водохранилище вблизи развилки дорог (с. Мартовое - пгт. Великий Бурлук).



По санитарно-химическим показателям исследовано 157 проб, из них не соответствовали нормативным требованиям 17 проб (по показателю сухого остатка и содержанием сульфатов). Отклонение от нормативных требований зарегистрированы в Лозовском районе в воде Бритайського водохранилища (с. Братолюбовка): пляж КП «Катериновский», пляжи баз отдыха «Росинка» и «Бриз», а также в г. Барвенково - пляж на Ивашиновском озере.



В воде Безлюдовского водохранилища Харькова и пруда в поселке Петренки Валковского района обнаружен антиген вирусного гепатита А. Специалисты предостерегают от купания в этих водоемах, так как оно может быть опасным для здоровья и стать причиной тяжелого инфекционного заболевания.