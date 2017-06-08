В харьковском водоеме нашли вирус гепатита, за городом – кишечную палочку

Специалисты Харьковского областного лабораторного центра проверили качество воды в местах отдыха населения на водных объектах.
Лабораторным контролем охвачено 48 пляжей. Исследовано 185 проб воды по бактериологическим показателям, из них не соответствовали нормативным требованиям 15 проб (обнаружены превышения индекса лактозоположительных кишечных палочек в Чугуевском районе: на р. Северский Донец в с. Эсхар и в зоне рекреации вблизи Чугуевского молокозавода, на Печенежском водохранилище вблизи развилки дорог (с. Мартовое - пгт. Великий Бурлук).
По санитарно-химическим показателям исследовано 157 проб, из них не соответствовали нормативным требованиям 17 проб (по показателю сухого остатка и содержанием сульфатов). Отклонение от нормативных требований зарегистрированы в Лозовском районе в воде Бритайського водохранилища (с. Братолюбовка): пляж КП «Катериновский», пляжи баз отдыха «Росинка» и «Бриз», а также в г. Барвенково - пляж на Ивашиновском озере.
В воде Безлюдовского водохранилища Харькова и пруда в поселке Петренки Валковского района обнаружен антиген вирусного гепатита А. Специалисты предостерегают от купания в этих водоемах, так как оно может быть опасным для здоровья и стать причиной тяжелого инфекционного заболевания.
Может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями. Вместе с тем день не склоняет к дипломатичности, остерегайтесь споров.
Утро и день будут ясными и жаркими, а вот под вечер набегут тучи, синоптики обещают дождь с грозой и градом, порывы шквалистого ветра до 15-24 м/с.
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
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