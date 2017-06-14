14.06.2017 19:23

Минздрав развенчивает мифы о медицинской реформе

В министерстве рассказали об изменениях, которые произойдут с украинской системой здравоохранения после того, как парламент примет правительственные законопроекты.



soc-in.com

Миф 1. Медицина станет платной и очень дорогой

«Бесплатной медицины в нашей стране не существует. 90% лекарств закупаются за личные средства граждан, - отмечают чиновники. - По данным исследований, каждый второй пациент отказывается от лечения или откладывает его из-за нехватки денег. Поэтому говорить, что медицина СТАНЕТ платной и очень дорогой - неправильно. Она УЖЕ сейчас - платная и очень дорогая».

Реформа вводит новые четкие правила в медицинской системе, одинаковые для любого гражданина. Для каждой медицинской услуги будет четко известно — оплачена она государством или нет, оплачена она полностью или частично.

Так, появится четкий список услуг, которые будут полностью, на 100% профинансированы государством. Всегда бесплатной для пациента будет первичная помощь – услуги семейных врачей, терапевтов, педиатров. Бесплатной будет также экстренная помощь — если вы попадете в больницу вследствие резкого ухудшения состояния здоровья (сердечный приступ, инсульт, острый аппендицит и т.п.), после ДТП или бытовой травмы. Бесплатной со стороны пациента будет и паллиативная помощь, которую оказывают смертельно больным (прежде всего - адекватное обезболивание). Всегда будет на 100% оплачено ведение беременности, роды и лечение детей. Этого требуют международные конвенции о правах ребенка и о защите материнства, ратифицированные Украиной.

Лечение в части услуг вторичного (специализированного) и третичного (высокоспециализированного) уровня также будут оплачиваться государством, но за отдельные из них возможна небольшая сооплата пациента. На правительственном портале уверяют, что она будет гораздо меньше, чем то, что платится сейчас.

«Будут понятны четкие механизмы - каким образом ее можно покрыть для тех людей, для которых даже небольшие средства - проблема, - говорят чиновники. - Такими механизмами являются отдельные программы, например, медицинские субсидии, программы по лечению отдельных заболеваний. Для дорогостоящего лечения, как и сегодня, будут существовать целевые программы, никуда не денутся программы по лечению онкологии, гепатитов, СПИДа и проч.».

Миф 2. Медреформа приведет к закрытию больниц и увольнению медиков

«В законопроектах о медреформе нет ни слова о закрытии лечебных учреждений или сокращении медперсонала, - сообщают на правительственном портале.

На первом этапе реформы договоры Национальной службы здоровья будут заключены со ВСЕМИ больницами, чтобы никто не остался без медицинской помощи. Но со временем конкуренция и принцип «деньги идут за пациентом» приведут к упорядочению сети медучреждений — маломощные, плохо оснащенные и главное — мало загруженные больницы, в которых просто опасно лечиться, будут перепрофилированы под реальные потребности населения, например, в реабилитационные, диагностические центры, хосписы, которые будут получать средства за конкретные услуги.

Лучшие больницы будут дополнительно технически и кадрово усилены, чтобы каждый, кто в них обращается, имел возможность получить качественную медицинскую помощь.

Что касается возможного увольнения врачей, то без работы могут остаться лишь те, к кому не захотят идти люди. Хороший врач всегда будет иметь поток пациентов и достойные деньги за свою работу. Реформа будет способствовать тому, что врачи будут конкурировать за пациента.

Чиновники подчеркивают, что упорядочением сети лечебных заведений будет заниматься местная власть.

Именно громады должны решить, какие из них нужно усилить, а какие - перепрофилировать, государство выставляет только технические требования, относительно проезда к больнице и ее минимальной нагрузки (количество родов, оперативных вмешательств).

Благодаря децентрализации местные бюджеты имеют достаточно средств для того, чтобы улучшить сеть медучреждений, создать надлежащие условия для работы врачей, отремонтировать дороги к больницам, оплачивать дополнительные медицинские услуги для жителей громады. Государство со своей стороны выделяет целевую инвестиционную субвенцию на усиление опорных учреждений и перепрофилирование слабых и малозагруженных.

Миф 3. Села останутся без врачей

В селах людей больше всего беспокоит судьба фельдшеров и ФЛП.

«ФЛП никуда не исчезнут, - уверяют на правительственном портале. - Фельдшеры не будут заменять работу врача, но станут его сателлитами, помощниками для того, чтобы доступ к медицинской помощи был в самых отдаленных селах».

В 2018-м году средняя выплата на первичном звене составит около 370 грн на одного пациента, в 2019-м — 450 грн. На 2000 пациентов это создаст годовой доход в 740 000 грн в 2018 г. и 900 000 грн - в 2019 г. В этот бюджет входит аренда, работа врача, фельдшера и медсестры, простые расходные материалы и частичное покрытие по анализам. Лекарства в этот бюджет не входят.

«До сих пор у сел никогда не было таких средств медицины, и мы рады, что реформа позволяет, наконец, развернуть прямое финансирование», - говорят чиновники.

У местного самоуправления будут свои возможности для повышения качества жизни врача. Например, если громада построит качественную амбулаторию и жилье для врача, которое сдаст в аренду за 1 грн, будет значительно легче найти и пригласить врача на работу.

Размер финансирования, которое будет выделяться из госбюджета на медицинское обслуживание одного пациента, - одинаковый на всей территории страны. Однако жизнь в сельской местности дешевле, чем в городе, а, значит, при условии обслуживания одинакового количества пациентов сельский врач будет в лучшем материальном положении, чем городской. Кроме того, в отличие от врача в городе сельский фактически не будет иметь конкурентов.

Избирать его будут всей громадой и декларацию с врачом заключат все жители села — а врач будет получать деньги за их медицинское обслуживание.

«Впрочем, это не означает, что в селах смогут работать непрофессиональные врачи и у жителей не будет альтернативы – громада может отказаться от плохого врача и пригласить другого», - поясняют в МОН.

Миф 4. Придется платить дважды: официально - в кассу и взятку - врачу

Поскольку будет определен тариф на услугу, который будет известен, то основания давать взятки исчезнут, уверены чиновники. Государство напрямую оплачивает все необходимые расходы для оказания конкретной услуги.

Ежегодно государство будет официально информировать граждан о количестве и стоимости услуг, которые оно будет покрывать на 100%, а какие - частично. Все сооплаты будут официальными, прозрачными и открытыми. «Отказ врача оказать помощь или дать лекарства, входящие в гарантированный пакет медицинских услуг, или любые требования со стороны медперсонала оплатить дополнительные неофициальные средства – преступление, за которое предусмотрена ответственность, в том числе уголовная, - уверяют на правительственном портале.

В случае неправомерных действий врача пациент всегда сможет пожаловаться в Национальную службу здоровья, которая будет осуществлять контроль соблюдения врачами и медицинскими учреждениями условий контрактов на обслуживание населения. НСЗУ имеет право расторгнуть контракт с врачом или медучреждением на обслуживание пациентов в случае нарушения условий контракта.

Миф 5. К врачу-специалисту можно будет попасть только через семейного врача

«Не соответствует действительности, - вновь заверяют в МОН. - Каждый человек в случае необходимости сможет обратиться к любому врачу-специалисту без направления семейного врача и получить помощь. Но в этом случае пациенту придется оплатить полную стоимость услуг врача и лечения».

В министерстве объясняют: если же вы обращаетесь к нему по направлению семейного врача, стоимость вашего лечения и необходимых медицинских средств полностью или с небольшой сооплатой возместит государство.

Миф 6. Реформа противоречит Конституции

По информации Кабмина, благодаря медреформе государство, наконец, начнет выполнять статью 49 Конституции Украины. Этот вопрос был урегулирован благодаря разграничению понятий «медицинская помощь» и «медицинская услуга». Ведь компонент медицинской помощи в тарифе услуги будет всегда оплачен государством, как того и требует Конституция.

Это подтвердило Министерство юстиции Украины: «Проект Закона «О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств» разработан в соответствии со ст. 49 Конституции Украины в системной связи со ст. 95 Конституции Украины. Ст. 49 Конституции Украины устанавливает, что государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания».

В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно. Бесплатность, согласно решению Конституционного суда Украины от 29 мая 2002 г. No 10 - рп/2002 , означает, что лицо не должно возмещать стоимость медицинской помощи ни в виде каких-либо платежей, ни в любой другой форме, независимо от времени оказания медицинской помощи. Не запрещает указанное положение возможности предоставления гражданам медицинских услуг, которые выходят за пределы медицинской помощи, за отдельную плату.

Согласно законопроекту о государственных финансовых гарантиях, медицинская помощь всегда и в полном объеме предоставляется гражданам за счет средств государственного бюджета. На первичном уровне и в случае наступления экстренной ситуации государство будет оплачивать 100% всего необходимого лечения и, что важно, медикаментов в соответствии с детализированным описанием. Это будет покрывать около 80% всех обращений за медицинской помощью.

На вторичном и третичном уровнях государство гарантирует 100% оплату медицинской помощи и частичную оплату других медицинских услуг и лекарственных средств, которые входят в состав лечения.

«Законопроект не предусматривает взыскания с граждан никакой платы за необходимую им медицинскую помощь. Медицинские услуги, выходящие за рамки медицинской помощи на вторичном и третичном уровне, могут сооплачиваться государством и самим гражданином (например, путем добровольного медицинского страхования)», - говорят в МОН.

Например, медицинская помощь во время родов всегда покрывается государством. Вместе с тем, сооплата может взиматься за улучшенную одноместную палату или за вызов персонального врача. Таким образом, сооплата не будет барьером для получения помощи.

Согласно законопроекту пациенты смогут получать необходимое им лечение за счет бюджета в поставщиков медицинских услуг по всей Украине, независимо от места регистрации по принципу «деньги идут за пациентом» (в отличие от существующей системы, где человек может получить бесплатную медицинскую помощь только в тех заведениях, в которых он «прикреплен»). Это будет способствовать повышению доступности медицинского обслуживания для населения, уверены чиновники.

Миф 7. На реформу не хватит денег

«Конечно, реформы не бывают бесплатными. Нужны будут инвестиции на перестройку, переоборудование и перепрофилирование больниц. Нужны будут отдельные инвестиции в переобучение врачей, - говорят на правительственном портале. - Владельцы больниц и других медучреждений – города, районы, ОТГ – уже сейчас заинтересованы в развитии своей медицинской инфраструктуры. Поэтому правительство решило выделить на цели переоборудования и перепрофилирования учреждений отдельную инвестиционную субвенцию».

Кроме того, Министерство здравоохранения рассчитало прогнозные объемы расходов на здравоохранение согласно Календарному плану реформы, который предусматривает последовательные изменения в течение 2018-2020 гг.

Согласно прогнозным данным в течение этого периода ожидается устойчивый рост валового внутреннего продукта Украины в среднем на 3,19% в год. Введение официальной сооплаты за медицинские услуги предлагается начать постепенно, с поэтапным увеличением доли соответствующих поступлений по мере расширения услуг вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, которые будут оказываться по новому принципу. Согласно проведенным расчетам доля расходов за счет официальной сооплаты не будет превышать 13,3% от общего объема расходов отрасли в 2020 году.

«Относительно оплаты самого лечения, самое важное то, что сейчас у нашей системы такой высокий уровень неэффективности, что запуск денег за услугу для реального пациента позволит создать за те же деньги значительно больше здоровья, лечения, профилактики, чем есть сейчас, - объясняют чиновники. - Но также важно и увеличение средств на лечения, которые выделяются из бюджета».

Миф 8. Реформа углубит «кадровый голод», врачей будет еще больше не хватать

«Реформа наоборот создает финансовую мотивацию для молодежи идти в профессию врача, - заверяют в МОН. - По статистике, в Украине насчитывается 31 врач на 10 тысяч населения, что сопоставимо с показателями европейских стран. Вместе с тем, действительно есть определенный дисбаланс в специализации. Так, есть избыток стоматологов, акушеров-гинекологов, дефицит семейных врачей и тому подобное. Медицинская реформа урегулирует эту проблему, ведь оплата за услугу и существенное повышение зарплаты в первичном звене позволит убрать этот дисбаланс на рынке труда».

Миф 9. НСЗУ – это финансовый «монстр», который будет распоряжаться 80 млрд грн

«НСЗУ не владеет этими средствами. Деньги аккумулируются в государственном бюджете и хранятся на казначейских счетах, - объясняют чиновники. - Национальная служба здоровья является оператором, который контрактует закупку медицинских услуг и подписывает договоры с медицинскими учреждениями и врачами-ФЛП».

Из всех возможных вариантов модель Национальной службы здоровья имеет самые малые коррупционные риски, поскольку она, как центральный орган исполнительной власти, будет подконтрольна контролирующим органам, таким как Счетная палата, КРУ, а также антикоррупционным органам НАБУ и НАЗК, добавляют на правительственном портале. В законе выписана прозрачная процедура выбора руководителя посредством конкурса, которая является аналогичной выбору руководителя НАБУ. Это будет предохранителем от того, чтобы НСЗУ возглавил человек с сомнительной репутацией.

Миф 10. НСЗУ не может предоставлять услуги и одновременно контролировать их качество

«Это не так», - уверяют в Кабмине.

Контроль качества услуг может быть разным – на уровне качества медицинской помощи и на уровне соблюдения условий договора. Если речь идет о врачебной ошибке, то в этом случае контроль остается за органом, который предоставляет лицензию – за Минздравом.

Если речь идет о качестве обслуживания, то это - компетенция НСЗУ. Например, вместо 4-местной палаты, как это прописано в договоре, пациента положили в 6-местную или сказали, что нет лекарств, хотя они должны быть, поскольку за них уплачены бюджетные средства и они входят в стандарт лечения. То есть, НСЗУ заключает договор и проверяет его выполнение, так же как страховая компания проверяет выполнение условий страхового договора.