14.06.2017 18:24

В Харьковской поликлинике №7 появилась электронная регистратура (ФОТО)

В Харьковской городской стоматологической поликлинике №7, которая находится на пр. Победы,53-а, сделали капитальный ремонт.



city.kharkov.ua

Оформлены интерьеры, удобная мебель, кабинеты укомплектованы современным стоматологическим оборудованием, которое позволяет в свою очередь применять современные методики лечения.

«Харьков город европейского уровня и оказание стоматологической помощи происходит на европейском уровне, благодаря программе городского совета, поддержки мэра Геннадия Адольфовича Кернеса и депутатского корпуса. Сегодня мы имеем уже совершенно новое обновлённое оборудование, можем работать на бесшумных машинах. Дети приходят в это отделение, они здесь проходят осмотр, получают ортодонтическую и хирургическую помощь. Для них здесь даже оборудован туалет, чтобы они могли им воспользоваться на своём этаже», - рассказывает главный врач городской стоматологической поликлиники №7 Наталья Удовиченко.

Завершены в поликлинике и ремонтные работы по обеспечению доступности услуг для людей с особыми потребностями. Здесь установлены пандусы и снаружи, и внутри, что дает возможность людям беспрепятственно передвигаться по поликлинике.

«На данный момент, это пожалуй единственная поликлиника, в которой идеально соблюдены принципы доступности. И у нас не так много в городе Харькове доступных стоматологий. С радостью хочу сказать, что сюда могут прийти люди, которые передвигаются на колясках и получить качественное обслуживание», - сообщает вице-президент Харьковской городской общественной организации инвалидов «Креавита» Елена Шингарева.

В стоматологической поликлинике внедрена и электронная регистратура. Это уже второе заведение в Харькове, где действует подобная система электронной записи. По словам врачей, это позволяет оптимизировать их работу, а пациентам экономить время, ведь на прием можно записаться через интернет в режиме онлайн.

«Это необходимо для врача, это необходимо для обмена информацией. 8-я поликлиника рядом, она тоже в пилотном проекте и тоже на этой территории. Будет вообще понятно, что происходит с человеком, обратившимся к другим специалистам, и к стоматологу. В комплексе можно будем анализировать ситуацию, и оказывать необходимую медицинскую помощь», - говорит заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

«Было потрачено где-то 1,7 миллиона гривен. Я думаю, что население достойно оценит нашу работу и по регистратуре, и по доступности и по созданию такого квалифицированного и красивого детского отделения», - добавляет директор Департамента здравоохранения Харьковского городского совета Юрий Сороколат.

В планах городских властей внедрение такого опыта и в других медицинских учреждениях Харькова.