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14.06.2017  19:48   

Накануне профессионального праздника медики Слободского района принимают поздравления

На территории Слободского района расположено 11 медучреждений, обслуживающих 145 тысяч жителей. Кроме того сюда за помощью обращаются и жители области.


РБК-Украина
На страже их здоровья ежедневно стоят тысячи медицинских работников. Сегодня в преддверии своего профессионального праздника они принимают многочисленные поздравления.
 
«Я хочу в преддверии этого праздника поздравить наших ангелов-хранителей, а по другому я не могу их назвать, с замечательным праздником. Здоровья им пожелать, мирного неба, чтобы они как можно больше отдыхали, чтобы у них было поменьше трудных случаев и чтобы им всегда было хорошо во всём», - говорит заместитель главы администрации Слободского района Светлана Лещенко. 
 
Городская власть, отмечают медики, уделяет большое внимание работе медучреждений. Постоянно ведутся капитальные и текущие ремонты, совершенствуется материально-техническая база и появляется новая современная техника. Все это, говорят, отображается на уровне предоставления медицинских услуг и условий лечения пациентов и работы врачей.
 
«Мы имеем возможность на более высоком уровне оказывать медицинскую помощь и возможность развиваться.  На сегодняшний день мы идем в ногу со временем, это все благодаря сотрудничеству с городской властью и пониманию Геннадия Адольфовича необходимости хорошей медицины», - рассказывает главный врач Харьковского городского кожно-венерологического диспансера №4 Татьяна Осипенко.
 
И невозможно не отметить труд этих людей, которые выполняют такую благородную миссию, восстанавливают здоровья  и возвращают жизни. Сегодня все они были отмечены наградами. 33 лучших медработников за свой профессионализм получили благодарности.
Тэги:  медики, поздравления, харьков
 
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