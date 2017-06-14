14.06.2017 19:48

Накануне профессионального праздника медики Слободского района принимают поздравления

На территории Слободского района расположено 11 медучреждений, обслуживающих 145 тысяч жителей. Кроме того сюда за помощью обращаются и жители области.



РБК-Украина

На страже их здоровья ежедневно стоят тысячи медицинских работников. Сегодня в преддверии своего профессионального праздника они принимают многочисленные поздравления.

«Я хочу в преддверии этого праздника поздравить наших ангелов-хранителей, а по другому я не могу их назвать, с замечательным праздником. Здоровья им пожелать, мирного неба, чтобы они как можно больше отдыхали, чтобы у них было поменьше трудных случаев и чтобы им всегда было хорошо во всём», - говорит заместитель главы администрации Слободского района Светлана Лещенко.

Городская власть, отмечают медики, уделяет большое внимание работе медучреждений. Постоянно ведутся капитальные и текущие ремонты, совершенствуется материально-техническая база и появляется новая современная техника. Все это, говорят, отображается на уровне предоставления медицинских услуг и условий лечения пациентов и работы врачей.

«Мы имеем возможность на более высоком уровне оказывать медицинскую помощь и возможность развиваться. На сегодняшний день мы идем в ногу со временем, это все благодаря сотрудничеству с городской властью и пониманию Геннадия Адольфовича необходимости хорошей медицины», - рассказывает главный врач Харьковского городского кожно-венерологического диспансера №4 Татьяна Осипенко.

И невозможно не отметить труд этих людей, которые выполняют такую благородную миссию, восстанавливают здоровья и возвращают жизни. Сегодня все они были отмечены наградами. 33 лучших медработников за свой профессионализм получили благодарности.