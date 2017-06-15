В Безлюдовском водохранилище вирус гепатита не найден

Проведены повторные результаты исследований воды поверхностных водоемов на наличие антигена вируса гепатита А.
Специалистами ГУ «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» проведены повторные исследования воды из пляжей на Безлюдовском водоеме в Харькове и пруду в поселке Петренки Валковского района, где в конце мая месяца текущего года был обнаружен антиген вируса гепатита А.
По результатам исследований от 12 июня антиген вируса гепатита А не обнаружен.
День идеально подходит для ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, день годится мало.
Ночью без существенных осадков. Днем кратковременные дожди. Местами гроза.
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