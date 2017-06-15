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15.06.2017  10:18   

В Безлюдовском водохранилище вирус гепатита не найден

Проведены повторные результаты исследований воды поверхностных водоемов на наличие антигена вируса гепатита А.


// kh.vgorode.ua

Специалистами ГУ «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» проведены повторные исследования воды из пляжей на Безлюдовском водоеме в Харькове и пруду в поселке Петренки Валковского района, где в конце мая месяца текущего года был обнаружен антиген вируса гепатита А.

По результатам исследований от 12 июня антиген вируса гепатита А не обнаружен.

Источник:   Областной центр лабораторных исследований
 Тэги:  пляжный сезон, гепатит, харьков
 
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