15.06.2017 10:18

В Безлюдовском водохранилище вирус гепатита не найден

Проведены повторные результаты исследований воды поверхностных водоемов на наличие антигена вируса гепатита А.



// kh.vgorode.ua

Специалистами ГУ «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» проведены повторные исследования воды из пляжей на Безлюдовском водоеме в Харькове и пруду в поселке Петренки Валковского района, где в конце мая месяца текущего года был обнаружен антиген вируса гепатита А.



По результатам исследований от 12 июня антиген вируса гепатита А не обнаружен.