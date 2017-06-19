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19.06.2017  18:48   

На Харьковщине в рамках борьбы с ботулизмом изымают речную рыбу

Сотрудники Госпотребслужбы выявляют реализаторов, торгующих без сопроводительных документов.


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Как сообщили в ведомстве, было проверено 710 субъектов хозяйственной деятельности, приостановлена реализация 279,375 кг рыбной продукции без соответствующих документов.

К административной ответственности привлечено 6 частных предпринимателей.

С руководителям субъектов хозяйствования проводится разъяснительная работа по личной ответственности за реализацию некачественной и неизвестного происхождения рыбы и рыбной продукции.

По данным Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний Минздрава в Украине с начала 2017 зарегистрировано 62 случая ботулизма, 71 человек пострадал. С апреля 2017 умерло восемь человек, употреблявших вяленую и копченую рыбу и одно лицо, принимала мясную тушенку собственного производства.

Источник:   Госпотребслужба
 Тэги:  юотулизм, госпотребслужба, харьков
 
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