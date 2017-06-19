На Харьковщине в рамках борьбы с ботулизмом изымают речную рыбу

Сотрудники Госпотребслужбы выявляют реализаторов, торгующих без сопроводительных документов.
Как сообщили в ведомстве, было проверено 710 субъектов хозяйственной деятельности, приостановлена реализация 279,375 кг рыбной продукции без соответствующих документов.
К административной ответственности привлечено 6 частных предпринимателей.
С руководителям субъектов хозяйствования проводится разъяснительная работа по личной ответственности за реализацию некачественной и неизвестного происхождения рыбы и рыбной продукции.
По данным Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний Минздрава в Украине с начала 2017 зарегистрировано 62 случая ботулизма, 71 человек пострадал. С апреля 2017 умерло восемь человек, употреблявших вяленую и копченую рыбу и одно лицо, принимала мясную тушенку собственного производства.
День принесет удачу тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
В городе переменная облачность, но к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Изначально День назывался Ride to Work Day – «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.
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давл.:
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