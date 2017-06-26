26.06.2017 14:46

Госпитальные округа: каких изменений ждать от реформы здравоохранения

До назначения и получения субсидий уже все понемногу привыкли, а вот с реформой в медицине все еще есть у людей вопросы. Даже в Харьковском облсовете ответить на них не могут, говорят, с образованием госпитальных округов нужно немного подождать, до окончательного формирования территориальных общин.



World News

Госпитальные округа - это своеобразное объединение учреждений здравоохранения, нескольких районов в одну сеть по принципу доступности для населения, наличия уже готовых лечебных учреждений, и обязательно с учетом дорожного сообщения для доставки пациентов. Один такой госпитальный округ предусматривает обслуживание не меньше чем 120-200 тысяч населения. Его досягаемость должна быть в радиусе 60 километров и добираться до него нужно не более чем за один час. По замыслу Минздрава это должно приблизить медицинские учреждения к жителям региона, чтобы им не нужно было посещать только областной центр. Впрочем, качественное реформирование могут обеспечить только согласованные действия профильных министерств, отметил председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов, а таких скоординированных действий сегодня, говорит, нет.

«Сегодня звучат предложения экспертов из Киева без привязки к местным особенностям и возможностям создавать округ в том или ином районе, но никто не проанализировал есть ли там вообще транспортное сообщение, дорога. И в этой связи это должно быть комплексным подходом и инфраструктурным подходом», - говорит председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов.

Поэтому все, что предлагают сверху совершенно не совпадает с существующими реалиями, отмечают специалисты. К тому же, убежден заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач, все действия должны корректироваться с реформой местного самоуправления, которая продолжается сегодня, и создание госпитальных округов должно учитывать процесс укрупнения территориальных общин.

«Существует угроза, что созданные в спешке госпитальные округа не будут совпадать с новым административно-территориальным устройством. Потому что процесс создания объединённых громад только начался и на практике будет сложно определить на базе какой из центральных районных больниц создавать больницу интенсивного лечения. Поэтому депутаты Харьковского областного совета просят начать формирование госпитальных округов только после окончания процесса объединения громад», - сообщает заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель фракции партии «Відродження» в Харьковском облсовете Владимир Скоробагач.

В области создана рабочая группа, специалисты которой собирают предложения по формированию госпитальных округов. Люди на местах пока в недоразумении чего им ждать от нововведений, и на каком уровне будет оказываться медицинская помощь после реформы на разных по своему статусу территориях.