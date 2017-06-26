26.06.2017 16:29

Реформа здравоохранения: что ждет медицину Харькова

Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан обсудила перемены, которые влечет за собой реформа здравоохранения.



// city.kharkov.ua

Реформа здравоохранения - настоящее испытание для Харькова, отметила вице-мэр в рамках программы «Персона», прошедшей сегодня, 26 июня, на телеканале «Р1».



На сегодняшний день в городе функционируют 69 медицинских учреждений. Реформа предполагает оптимизацию сферы здравоохранения, и некоторые врачи и медработники могут попасть под сокращение.



«Мы надеемся, что этим людям найдется место внутри новой системы охраны здоровья. Со своей стороны, мы хотим максимально сохранить специалистов, которые имеют большой опыт в медицине, умеют лечить и хотят лечить», - подчеркнула Светлана Горбунова-Рубан.



Также заместитель городского головы отметила, что одна из основных проблем новой реформы в том, что ее проводят в условиях неизмененного законодательства.



«Да, внесли достаточное количество изменений в нормативные акты, которые обеспечивают работу системы здравоохранения, но основные позиции не изменились. Например, 49-я статья Конституции гласит: охрана здоровья в Украине бесплатная. То есть в связи с реформой возникает еще множество вопросов», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.



При этом вице-мэр подчеркнула, что пока не принят нормативный акт, решение Верховной Рады, пока нет приказа Министерства здравоохранения - город может вносить предложения по проведению реформы, и уже вносил. Однако к ним не всегда прислушиваются.



«Мы предлагали провести пилотную реформу в Харькове, но, к сожалению, никаких результатов от тех предложений, которые были высказаны на базе нашего наработанного опыта, сегодня нет. Мы очень осторожно относимся ко всем изменениям. Харьков принимал участие во всех заседаниях по этому вопросу и на уровне Ассоциации городов Украины, и в Администрации Президента, на коллегиях в Министерстве здравоохранения. Мы хотим понять, как нам сделать так, чтобы повысить качество медицинских услуг и чтобы харьковчанам было комфортно», - подчеркнула Светлана Горбунова-Рубан.



Вице-мэр обратилась к жителям города с просьбой не беспокоиться в связи с грядущими изменениями в сфере медицины: как только они вступят в силу, харьковчанам все разъяснят.