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03.07.2017  12:00   

В харьковских источниках периодически находят опасные микробы

Каждый квартал в Харькове мониторят качество родниковой воды.


//otzovik.com

Для этого специалисты ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗУ» проводят отбор проб воды из обустроенных источников и выполняются лабораторные исследования безопасности и качества воды на соответствие требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком »по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

По результатам лабораторных исследований, проведенных в 2016 году, установлено, что вода в источниках м Харькова не соответствует требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком» как по микробиологическим показателям (20,4% проб), так и по санитарно-химическим показателям (14,8% проб).

По результатам лабораторных исследований, проведенных в текущем году, было установлено превышение нормативных требований по содержанию нитратов в источниках, находящихся в парке «Юность» (ул. Полтавский шлях, 198), в пос. Алешки и выявлено микробное загрязнение воды (общие колиформы) в источниках в Манжосовом яру, пос. Алешки, по ул. Бучмы (правая сторона).

По результатам повторных лабораторных исследований превышений нормативных требований в вышеупомянутых источниках не обнаружено.

Это подтверждает факт нестабильности показателей качества и безопасности источников воды и требует от населения быть ответственными за свое здоровье и следовать рекомендациям специалистов по потреблению родниковой воды.

Врачи-гигиенисты постоянно подчеркивают, что природные источники на территории крупного промышленного центра потенциально опасные относительно возможного техногенного загрязнения водоносного горизонта (порывы канализационных сетей, несанкционированные свалки отходов и т.д.) и вода в них не может быть гарантированного качества.

Поэтому специалисты лабораторного центра не рекомендуют употреблять родниковую воду детям. Взрослые могут употреблять воду только из обустроенных источников и обязательно ее кипятить.

Источник:   Областной центр лабораторных исследований
 Тэги:  источник, вода, харьков
 
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