04.07.2017 15:59

В Украине наконец появилась сыворотка от ботулизма

Украинцы получили лекарства против ботулизма впервые с 2014 года.



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Сегодня, 4 июля, в Украину прибыла партия необходимых лекарств против ботулизма. Первые 25 курсов для формирования базового запаса антитоксина канадского производства предоставила Программа развития Организации Объединенных Наций. ПРООН поддержала Министерство здравоохранения Украины и предоставила антитоксин против ботулизма стоимостью 2,5 миллиона гривен в качестве гуманитарной помощи.



В течение последних месяцев в Украине наблюдается повышение заболеваемости ботулизмом – с начала 2017 года зафиксировано 76 случаев заболевания, 8 из них смертельны.

Министерство здравоохранения Украины столкнулось с серьезной проблемой для борьбы с нынешним вспышкой, поскольку в Украине с 2014 года не зарегистрировано антитоксина ботулизма. Более того, на подобные закупки не было предусмотрено бюджетных средств.



В международные организации были направлены просьбы помочь преодолеть эту проблему. Программа развития Организации Объединенных Наций отреагировала и выразила готовность оказать гуманитарную помощь.



Антитоксин, который во всем мире производится всего несколькими компаниями, был в максимально сжатые сроки закуплен ПРООН. Высококачественные лекарства канадского производства сегодня прибыли в аэропорт в Киеве, откуда они передаются на специализированный склад Министерства здравоохранения.



Текущая поставка позволит сформировать базовый запас, будет использовано для немедленного лечения новых случаев, которые будут зафиксированы. Сыворотки будут в кратчайшие сроки предоставляться в случае необходимости.



В Минздраве заявили, что подготовили расчеты бюджетной программы закупки медикаментов для больных инфекционными заболеваниями, сопровождающиеся высоким уровнем смертности (дифтерия, бешенство, столбняк, ботулизм, малярия). Централизованная закупка лекарств против указанных болезней станет возможной после внесения изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2017 год".