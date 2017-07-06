06.07.2017 16:44

В «Відродженні» не поддерживают правительственную реформу здравоохранения

Медицинская реформа буксует и не находит полного одобрения у парламентариев. Депутаты «Партии «Відродження» считают, что предложенный правительством законопроект, введет платные медицинские услуги и сделает их недоступными для большинства украинцев.



24tv.ua

Новая схема оказания первичной медицинской помощи, как предполагает реформа, должна заработать в Украине уже с 1 июля. Необходимо было бы выбирать себе врача и заключать с ним соглашение, а государство соответственно перечислять деньги на обслуживание. Впрочем, пока не задалось. Нововведения перенесли на потом, а за саму реформу в Верховной Раде планируют голосовать в ближайшее время. Но предложенную реформу одобряют далеко не все парламентарии.

И плановые операции, и за визит к узким специалистам, а также за анализы, согласно медреформы, что предлагает правительство, надо будет платить. По сути, отмечают эксперты, это старт платной медицине. Депутатская группа «Партия «Відродження» против такого подхода. Поэтому и не голосовали за правительственный законопроект, согласно которому в Украине внедряют оплату за медицинские услуги. Убеждены, такие нововведения, нельзя считать реформой, ведь они в результате могут лишить большинство украинцев медицинской помощи.

«Медицинская реформа в Украине действительно назрела. Но законопроект, который предложен правительством, нельзя принимать без изменений. Так, наша партия, «Партия «Відродження», против того, чтобы вторичная медицинская помощь была платной для пенсионеров, ветеранов и малообеспеченных семей. Также мы требуем сохранить бесплатную медпомощь для беременных, в том числе и бесплатные роды, мы хотим, чтобы бесплатное лечение было у наших детей», - сообщает заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель фракции партии «Відродження» в Харьковском облсовете Владимир Скоробагач.

Народные депутаты группы «Партия «Відродження» входили в состав рабочей группы при Верховной Раде по вопросам доработки медицинской реформы. Однако их предложения не учитывали, отмечает Владимир Скоробагач. Они не прекращают настаивать на том, что государство должно предоставлять гарантии относительно получения медицинской помощи в полном объеме, так как половина населения страны сейчас за чертой бедности.

«Партия «Відродження» предлагает также ввести в законодательство термин «медицинская субсидия», по принципу субсидий на услуги ЖКХ. Это, я считаю, предотвратит ситуацию, когда людям будут отказывать в медицинском обслуживании, потому что у них нет денег. Все эти предложения наши народные депутаты от партии «Відродження» озвучили правительству, но их не слышат. Мы продолжим делать все, чтобы нас услышали, и украинцы не остались без поддержки», - говорит заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель фракции партии «Відродження» в Харьковском облсовете Владимир Скоробагач.

К тому же, отмечает Владимир Скоробагач, механизм медицинских субсидий для незащищенных категорий населения это международная практика и ее успешно применяют в ряде стран, таких как Канада, Болгария и Швейцария.