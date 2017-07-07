Специалисты рассказали, на каких пляжах Харьковщины нельзя купаться

В конце июня специалисты областного лабораторного центра проверили качество воды на 54 пляжах на территории Харькова и области.
Исследована 161 проба по санитарно-химическим показателям, из них не соответствовали нормативным требованиям 8 проб (5,0%) по содержанию сульфатов, показателями сухого остатка и биологического потребления кислорода.
По микробиологическим показателям исследовано 289 проб воды, из них не соответствовали нормативным требованиям 22 пробы (7,6%), где обнаружено превышение индекса лактозоположительных кишечных палочек (далее - ЛКП).
По фактам установленных отклонений от нормативных показателей направлены письма в органы местного самоуправления и владельцам пляжей с рекомендациями по ограничению использования водоемов для купания населения.
В связи с потенциальной опасностью для здоровья населения предостерегаем от купания на следующих пляжах: Балаклейский городской пляж на р. Ляховцы; Чугуевский район - пляж на р. Северский Донец в пгт Эсхар, зона рекреации вблизи Чугуевского молокозавода, пляж на Печенежском водохранилище вблизи развилки дорог с. Мартовое - пгт Великий Бурлук.
В Харькове на пляжах Алексеевского лугопарка, Журавлевского гидропарка, Безлюдовского водоема, гидропарке «Октябрьский», Основянского озера, Петренковского водохранилища качество воды соответствует нормативным требованиям.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. Есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии будете жалеть.
Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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