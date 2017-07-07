07.07.2017 14:00

Специалисты рассказали, на каких пляжах Харьковщины нельзя купаться

В конце июня специалисты областного лабораторного центра проверили качество воды на 54 пляжах на территории Харькова и области.



// Городской Дозор

Исследована 161 проба по санитарно-химическим показателям, из них не соответствовали нормативным требованиям 8 проб (5,0%) по содержанию сульфатов, показателями сухого остатка и биологического потребления кислорода.



По микробиологическим показателям исследовано 289 проб воды, из них не соответствовали нормативным требованиям 22 пробы (7,6%), где обнаружено превышение индекса лактозоположительных кишечных палочек (далее - ЛКП).



По фактам установленных отклонений от нормативных показателей направлены письма в органы местного самоуправления и владельцам пляжей с рекомендациями по ограничению использования водоемов для купания населения.



В связи с потенциальной опасностью для здоровья населения предостерегаем от купания на следующих пляжах: Балаклейский городской пляж на р. Ляховцы; Чугуевский район - пляж на р. Северский Донец в пгт Эсхар, зона рекреации вблизи Чугуевского молокозавода, пляж на Печенежском водохранилище вблизи развилки дорог с. Мартовое - пгт Великий Бурлук.



В Харькове на пляжах Алексеевского лугопарка, Журавлевского гидропарка, Безлюдовского водоема, гидропарке «Октябрьский», Основянского озера, Петренковского водохранилища качество воды соответствует нормативным требованиям.