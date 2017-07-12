12.07.2017 12:32

Эксперты проверили магазинные сливки

Купленные в харьковсикх супермаркетах сливки не содержат немолочные жиры и соответствуют стандарту.



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Специалисты ГП «Харьковстандартметрология» провели потребительскую экспертизу шести образцов питьевых сливок, купленных в супермаркетах «Европоль», «Рост» и «АТБ-маркет»:



1. Сливки питьевые ТМ «Яготинские» ультрапастеризованное, 15% жира в тетрапаках, массой нетто 500 г.



2. Сливки ТМ «Простоквашино» стерилизованные, 15% жира в тетрапаках, массой нетто 200 г.



3. Сливки ТМ «Буренка» ультрапастеризованное 33% жира в тетрапаках, массой нетто 200 г.



4. Сливки ультрапастеризованное «Отборочные» 33% жира ТМ «Ферма» в тетрапаках, массой нетто 500 г.



5. Сливки пастеризованные ТМ «Злагода» 10% жира в пакетах из полимерных материалов, массой нетто 500 г.



6. Сливки питьевые порционные ультрапастеризованное «Цотт каффезане» 10% жира в полимерных упаковках, 10 г х 10 шт. (1 уп. - 100 г).



Качество продукции проверяли по органолептическим, физико-химическим показателям, в том числе идентификацией жира (наличие немолочных жиров), качеством упаковки и маркировки.



Как прокомментировали результаты экспертизы специалисты ГП «Харьковстандартметрология», по органолептическим и физико-химическим показателям, качеству упаковки и маркировки (информации на этикетке) проверенные образцы питьевых сливок отвечали государственному стандарту ДСТУ 7519: 2014 «Сливки питьевые. Технические условия »и законодательным актам.



Подводя итоги потребительской экспертизы, генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко констатировал, что результаты проведенной экспертизы приятно поразили. Во всех шести образцах не обнаружено немолочных жиров, а массовая доля жира соответствовала норме, заявленной на этикетке каждого образца.



Очень важная информация - дата изготовления - была нанесена четко, разборчиво, за что отдельное спасибо всем проверенным производителям.

Результаты исследования проведены в таблице