12.07.2017 18:49

Ботулизм: в больницах Харькова нет лекарств от смертельного заболевания

Консервация, мясо и особенно рыба. Украинцев предупреждают о страшной инфекции, которая живет в этих продуктах. Ботулизм врачи приравнивают к чуме 21 века.



dozor.kharkov.ua

Последний случай заболевания произошел на Кировоградщине.

Напомним, 7 июля женщину госпитализировали в инфекционное отделение Нoвoукраинскoй центральной районной больницы и диагностировали ботулизм.

Первые симптомы болезни появились накануне около полуночи, через 4 дня после употребления вяленой рыбы, которую, по словам пациентки, она купила в Харькове в магазине «АТБ».

Через несколько часов после госпитализации больная была переведена в реанимацию. Заболевание развивалось так стремительно, что даже после введения прoтивобoтулинистической сыворотки женщина умерла.

«Ботулотоксин, так называемый, выделяется в процессе жизнедеятельности микроорганизмов. То есть микроорганизм с почвой попадает в продукт, затем спора приобретает благоприятные условия и в результате жизнедеятельности сам микроорганизм выделяет сильнейший экзотоксин, который является самым сильным ядом, который существует в природе. Вот за счет этого самого токсина возникает заболевание у человека», - информирует заведующая отделом мониторинга и контроля за санитарным благополучием областной клинической инфекционной больницы Татьяна Максуль.

Особенно сейчас, летом, наибольшая опасность скрывается в рыбе, добавляет эксперт. Сухая в виде тарани или вяленая может быть опасной, ведь зараженный продукт невозможно отличить визуально.

«Данный возбудитель находится в кишечнике рыбы, и он там сохраняется в виде споровых форм. Длительно может находиться, очень хорошо переносит высокие температуры. Допустим температуру до 100 градусов может в течении 4 часов выдерживать, даже после кипячения очень хорошо сохраняется и при попадании в организм образуется токсин», - сообщает заведующая отделом мониторинга и контроля за санитарным благополучием областной клинической инфекционной больницы Татьяна Максуль.

За последние 10 лет в Харьковской области зарегистрировано более 50 случаев ботулизма. Только в прошлом году 3 таких, один закончился смертью. В этом году в январе мужчина купил на одном из рынков тушеное мясо и от него едва не погиб. Инфекционисты говорят, тянуть время нельзя и определить можно его по определенным признакам.

«Прежде всего, это может быть сетка перед глазами, туман или двоение предметов, сухость во рту, атония кишечника, вздутие живота и запоры. Это так называемые легкие случаи. Когда дело идет дальше и не проводится лечение, то наступает поражение нервной системы и в результате этого нарушается дыхание в связи со слабостью межреберных мышц и глотания. Больной поперхивается и не может глотать твердую пищу», - говорит заведующая диагностического отделения областной клинической инфекционной больницы Нина Якимова.

Однако лечить сейчас больных ботулизмом нечем, добавляет Нина Якимова. Препарата, которого когда-то было достаточно, последние годы недоступен, потому что до этого производился и покупался в соседней стране.

«В Харькове в настоящее время даже не зарегистрирована сыворотка. Администрация нашей больницы подала заявку на приобретение, но это на 2018 год. А вот сейчас, 4 июля, в Киеве и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун проводила брифинг, на котором доложила, что в Киев прибыла гуманитарная помощь анатоксина Канадского производства стоимостью 2,5 миллиона гривен. Она находится в специальном складе Министерства здравоохранения. У нас в наличии ничего нет», - сообщает заведующая диагностического отделения областной клинической инфекционной больницы Нина Якимова.