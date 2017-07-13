13.07.2017 13:28

Бешеные еноты и бобер: на Харьковщине напряженная эпидемическая ситуация

В областном лабораторном центре рассказали о ситуации с бешенством в Харьковской области.



//telegraf.com.ua

По словам специалистов, последний случай заболевания в нашей области был зарегистрирован в феврале 2015 года, однако эпидемическая и эпизоотическая ситуация расценивается как напряженная.



За 6 месяцев 2017 зарегистрировано 29 случаев бешенства животных. Харьковским филиалом «Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы» диагноз подтвержден у 12 кошек, 8 собак, 5 лисиц, 2 енотов, 1 коровы и бобра. Продолжают регистрироваться случаи бешенства в крупных населенных пунктах (г. Харьков, пос. Дергачи, г. Змиев, г. Валки).



При активном эпизоотическом процессе бешенства риск инфицирования и заболевания людей.



Всего за первое полугодие текущего года от укусов бешеными животными пострадало 51 человек, все они получили или продолжают получать антирабическое лечение. За медицинской помощью по поводу укусов животными обратились 1736 человек. По результатам эпидемиологических расследований 251 лицу предназначены антирабические прививки. Получили повреждения от бездомных животных 389 человек (22,4% от всех пострадавших), доля пострадавших от таких животных выше в Харькове, Богодуховском, Змиевском и Купянском районах.



Как отметили в лабораторном центре, в 2017 году в Украине погибли от бешенства 2 человека - в Днепропетровской и Одесской областях.



Специалисты напомнили правила, которых следует придерживаться, чтобы не заразиться бешенством:



- избегать контакта с неизвестными животными;



- при получении повреждений от животных необходимо промыть водой с мылом, обработать йодом и немедленно обратиться к врачу-рабиолога;



- при повреждениях, нанесенных известными животными, за ними нужно установить ветеринарное наблюдение;



- если животное погибло, ветеринарный врач направляет ее труп для лабораторного исследования на наличие вируса бешенства;



- в случае, когда ветеринарное наблюдение за животным невозможно или повреждения нанесла дикая хищное животное, врач-рабиолог назначает антирабическое лечение.