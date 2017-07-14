14.07.2017 13:58

Содержание нитратов в колодцах Харьковщины в два раза превышает среднеукраинские показатели

Областной центр лабораторных исследований обнародовал данные о содержании нитратов в воде источников нецентрализованного водоснабжения за первое полугодие 2017 года.



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По информации специалистов, в Харьковской области отмечается высокое содержание нитратов в подземных водах, питающих нецентрализованные источники.

В I-м полугодии 2017 по санитарно-химическим показателям исследовано 2591 пробы воды из общественных и индивидуальных колодцев и каптажей, из них не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам по содержанию нитратов 1188 проб, что составляет 45,9% против среднего показателя по Украине – 22,4%.



По результатам исследований воды из общественных и индивидуальных колодцев на территории всех административных районов Харьковской области, концентрация нитратов превышает нормативный показатель (50 мг / дм3), в том числе Змиевском, Первомайском, Боровском, Кегичевском, Лозовском, Близнюковском, Краснокутском районах - до 6 ПДК , в Красноградском районе - до 11 ПДК, а в Нововодолажском районе – до 14 ПДК.

Как отметили в лабораторном центре, употребление воды из нецентрализованных источников водоснабжения, которые лабораторно не обследовано или содержание нитратов в которых превышает предельно допустимую концентрацию (далее ПДК), является опасным для здоровья человека, особенно младенцев. Если такую ​​воду использовать для приготовления смесей для кормления младенцев, это приведет к острому нитратному отравлению и заболеванию водно-нитратной метгемоглобинемией.



В текущем году случаев заболеваемости водно-нитратной метгемоглобинемии не зарегистрированы. Но несмотря на это, для предотвращения заболевания детей водно-нитратной метгемоглобинемии настоятельно рекомендуем не использовать воду из колодцев и природных источников для вскармливания младенцев. А прежде чем использовать такую ​​воду для детей более старшего возраста, провести лабораторные исследования этой воды на содержание нитратов.