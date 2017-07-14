14.07.2017 14:15

Харьковщина - лидер в реализации программы «Доступные лекарства»

За время действия правительственной программы жителям области выписано более 600 тысяч рецептов. Пациенты получили лекарственные препараты на сумму 15,6 млн грн.



kharkivoda.gov.ua

По информации Управления здравоохранения ХОГА, в реализации программы участвуют 404 аптечных учреждения области. Кроме того, во всех районах открыты пункты реализации лекарственных средств на базе 687 подразделений центров первичной медико-санитарной помощи.

На сегодня аптечным учреждениям возмещена стоимость 97% отпущенных лекарственных средств.

«Следует отметить, что в сети «Областного аптечного склада» в наличии все 23 препарата, стоимость которых подлежит полному возмещению по программе «Доступные лекарства», - отметили в управлении. - Благодаря заключенным прямым договорам между ГОРП «Областной аптечный склад» и заводами-производителями, предприятию удалось уменьшить размер возмещения на 25 наименований лекарственных средств. Три препарата отпускают больным без доплаты, что позволяет сэкономить как бюджетные средства, так и деньги больного».

По данным Министерства здравоохранения, показатели Харьковской области по реализации программы «Доступные лекарства» являются лучшими среди регионов.

Напомним, программа «Доступные лекарства» работает в стране с 1 апреля 2017 года.

Харьковской области на возмещение стоимости лекарственных средств в Государственном бюджете Украины на 2017 год предусмотрена целевая субвенция в объеме 34 млн 876 тыс. грн.