18.07.2017 15:17

В Изюме капитально отремонтируют городскую больницу

Об этом сообщила председатель ХОГА Юлия Светличная во время рабочей поездки в Изюмский район.



kharkivoda.gov.ua

Руководитель области отметила, что в этом году ремонтные работы ведутся на около 20 социальных и инфраструктурных объектах района.

«Один из важнейших объектов - это городская больница. Именно в Изюмской больнице спасли не одну жизнь наших защитников, которых с 2014 года доставляли сюда из зоны АТО. Больница, построенная в 1975 году, ни разу капитально не ремонтировалась. Мы исправим ситуацию, - сказала председатель ХОГА. - В больнице будет проведен капитальный ремонт. Нужно сделать утепление корпуса, заменить окна и двери, сделать новую кровлю, отремонтировать внутренние помещения и палаты, заменить системы тепло- и водоснабжения».

Руководителю области удалось добиться выделения средств для проведения ремонтных работ из Государственного фонда регионального развития - 28 млн грн.

Также, по словам Юлии Светличной, к финансированию подключатся областной и местный бюджеты.

«У нас есть четкий план выполнения работ. В ближайшее время будут проведены тендерные процедуры, и через несколько недель будем приступать к ремонту. Кроме того, поможем больнице с медицинским оборудованием», - подчеркнула руководитель области.

Изюмская городская больница обслуживает жителей города и Изюмского района, а также соседних Боровского и Барвенковского районов. В состав больницы входят 8 отделений, в каждом из которых ежедневно проходят лечение около 40 пациентов.

Говоря о планах развития инфраструктуры района, Юлия Светличная отметила, что при выборе приоритетов будет опираться на мнение громады.

«Есть много планов по развитию района. Будем постепенно выделять ресурсы и обязательно слушать громаду, чтобы определяться с первоочередными задачами. Прежде всего будем делать то, что нужно людям», - подчеркнула глава ХОГА.

Среди таких объектов - Букинский водопровод, ремонт которого был начат в 2016 году.

«Продолжаем решать вопрос обеспечения жителей района качественной питьевой водой. Более 40 лет это не делалось. Мы начали заниматься реконструкцией в прошлом году, завершить планируем в этом», - отметила Юлия Светличная.