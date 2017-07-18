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18.07.2017  15:33   

На Харьковщине составили карту грязных пляжей

Три пляжа под Харьковом не прошли проверку.


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Качество воды на пляжах города и области проверяют специалисты Харьковского областного лабораторного центра МОЗ.

Они и составили интерактивную карту нерекомендованных для купания пляжей.

Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует нормативным требованиям микробного загрязнения по содержанию лактопозитивних кишечных палочек.

В список «грязных» пляжей попали:

– Пляж в районе Чугуевского молокозавода;

– Пляж пгт Эсхар;

– Пляж на Печенежском водохранилище возле развилки дорог на с. Мартовое - пгт Великий Бурлук.

Источник:   Областной центр лабораторных исследований
 Тэги:  пляж, харьков
 
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