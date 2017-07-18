18.07.2017 15:33

На Харьковщине составили карту грязных пляжей

Три пляжа под Харьковом не прошли проверку.



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Качество воды на пляжах города и области проверяют специалисты Харьковского областного лабораторного центра МОЗ.



Они и составили интерактивную карту нерекомендованных для купания пляжей.



Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует нормативным требованиям микробного загрязнения по содержанию лактопозитивних кишечных палочек.



В список «грязных» пляжей попали:



– Пляж в районе Чугуевского молокозавода;



– Пляж пгт Эсхар;



– Пляж на Печенежском водохранилище возле развилки дорог на с. Мартовое - пгт Великий Бурлук.



