На Харьковщине составили карту грязных пляжей

Три пляжа под Харьковом не прошли проверку.
Качество воды на пляжах города и области проверяют специалисты Харьковского областного лабораторного центра МОЗ.
Они и составили интерактивную карту нерекомендованных для купания пляжей.
Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует нормативным требованиям микробного загрязнения по содержанию лактопозитивних кишечных палочек.
В список «грязных» пляжей попали:
– Пляж в районе Чугуевского молокозавода;
– Пляж пгт Эсхар;
– Пляж на Печенежском водохранилище возле развилки дорог на с. Мартовое - пгт Великий Бурлук.
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