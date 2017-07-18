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18.07.2017  16:31   

В Харькове откроют госпиталь для пограничников

Строительство медучреждения началось в 2015 году.


// Госпогранслужба

Как сообщили в Госпогранслужбе, на днях учреждение получило лицензию Министерства здравоохранения на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике.

В поликлиническом отделении этого медицинского учреждения Госпогранслужбы вскоре будут вести прием специалисты узких специальностей по терапии, отоларингологии, офтальмологии, эндокринологии, кардиологии, дерматологии, наркологии и психиатрии, стоматологии и другой направленности. Предусмотрено создание кабинетов функциональной диагностики, кабинет УЗИ, рентгенографии и томографии, более современной клинической лаборатории, блока для приготовления пищи и столовая.

Сейчас идет набор врачей, среднего и младшего медперсонала, а также обустройство кабинетов и палат.

В ближайшее время начнется строительство второго корпуса госпиталя, в котором будет располагаться диагностический корпус на 50 человек, хирургическое отделение с операционным блоком и реанимацией, что является актуальным в условиях ведения антитеррористической операции.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  госпиталь, пограничники, харьков
 
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