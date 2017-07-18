В Харькове откроют госпиталь для пограничников

Строительство медучреждения началось в 2015 году.
Как сообщили в Госпогранслужбе, на днях учреждение получило лицензию Министерства здравоохранения на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике.
В поликлиническом отделении этого медицинского учреждения Госпогранслужбы вскоре будут вести прием специалисты узких специальностей по терапии, отоларингологии, офтальмологии, эндокринологии, кардиологии, дерматологии, наркологии и психиатрии, стоматологии и другой направленности. Предусмотрено создание кабинетов функциональной диагностики, кабинет УЗИ, рентгенографии и томографии, более современной клинической лаборатории, блока для приготовления пищи и столовая.
Сейчас идет набор врачей, среднего и младшего медперсонала, а также обустройство кабинетов и палат.
В ближайшее время начнется строительство второго корпуса госпиталя, в котором будет располагаться диагностический корпус на 50 человек, хирургическое отделение с операционным блоком и реанимацией, что является актуальным в условиях ведения антитеррористической операции.
День хорош для общения и познания нового: развлечений, путешествий, учебы, новых знакомств. Избегайте споров с окружающими: возможны конфликты.
Синоптики обещают преимущественно солнечный и жаркий день. Без осадков.
Новая дата в календаре международных праздников появилась в знак признания вклада бывшего президента Африки в дело мира и свободы.
влажн.:
давл.:
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