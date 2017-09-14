14.09.2017 13:45

Харькову необходима субвенция на инсулины для больных

Целевая госсубвенция покрывает лишь 48% от потребности для обеспечения больных сахарным диабетом инсулином и сахароснижающими препаратами.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 14 сентября, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, такая же проблема существует с обеспечением медикаментами больных, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. Она отметила, что почти восемь месяцев не было централизованных поставок химиотерапевтических препаратов для лечения онкобольных, больных гемофилией, вирусным гепатитом В и С, рассеянным склерозом.

«Ресурсы наши на исходе, люди звонят, жалуются. Проблема существует. Обеспечение медикаментами этой категории больных входит в систему государственного обеспечения. Мы же помогаем людям всем, чем можем, и ждем субвенцию», - сказала вице-мэр.

Она отметила, что медицинская госсубвенция на 2017 год составила 1 млрд 247 млн 875 тыс. грн, или 48% проекта бюджета на 2017 год. Более 1 млрд грн из этих средств, или 91%, - это фонд зароботной платы работников медицинских учреждений, 5,7% направляются на медикаменты.

В то же время за счет средств городского бюджета в учреждениях здравоохранения оплачиваются коммунальные услуги - энергоносители (это более 118 млн грн) и проводится капитальный ремонт больниц. Так, расходы на улучшение материально-технической базы лечебных учреждений за счет средств специального фонда (бюджет развития) городского бюджета за восемь месяцев составили более 77,5 млн грн. Более 28 млн грн из этих средств направили на приобретение нового медоборудования и более 49 млн грн - на проведение капитальных ремонтов.