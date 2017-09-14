14.09.2017 15:16

«Доступные лекарства»: список препаратов не покрывает потребность

Национальный список лекарственных средств, рекомендованных к применению за бюджетные средства в рамках программы «Доступные лекарства», не позволяет обеспечить жителей Харькова всеми нужными препаратами.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 14 сентября, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Она отметила, что, по расчетам специалистов, чтобы обеспечить людей бесплатными лекарствами на 100%, в этом году необходима была госсубвенция в размере 200 млн грн. В этот список в городе включили все лекарства, в которых нуждаются люди и которые есть в Государственном реестре лекарственных средств Украины. Несмотря на это, Харьков получил только 21 млн 404 тыс. грн.

Как отметила вице-мэр, в национальный список лекарственных средств многие препараты не вошли, только часть, которая есть в госреестре. В итоге врачи вынуждены выписывать людям бесплатные рецепты на препараты, которые им, например, не помогают, не подходят. Кроме того, уже есть задержки с выплатой компенсации аптекам.

«И объяснить человеку, почему мы выписываем эти препараты, очень трудно. Человек говорит, что ему помогает вот это, а мы говорим про список, который регулирует наши действия. Очень сложная ситуация. По этому же списку мы составляем бюджетный запрос на следующий год. Я общалась с эндокринологами. Для больных сахарным диабетом включены только два наименования - жидкий инсулин и инсулин среднего действия, группы препаратов, которые используют для их лечения, отсутствуют. Есть проект постановления Кабмина о приостановлении действия этого национального списка, но пока это только проект», - сообщила Светлана Горбунова-Рубан.

Также вице-мэр отметила, что в Харькове выполняют все необходимые рекомендации правительства для будущей реализации медицинской реформы. По ее словам, главная цель городской власти – сделать все, чтобы реформа принесла пользу горожанам и всем людям, которые получают медицинские услуги в Харькове.