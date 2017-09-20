20.09.2017 17:18

Семилетней Анне Кившик срочно нужна помощь

Маленькая второклассница Анечка Кившик в свои 7 лет столкнулась со страшной болезнью – у ребенка обнаружили опухоль головного мозга.



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Анна Кившик находится в очень тяжелом состоянии, 1 сентября девочка с родителями отправились на школьную линейку, а вечером дома ей уже стало плохо.

«Она ложилась спать, все было хорошо и замечательно. Но когда ребенок ночью проснулся, она мне говорит «Мама, мне тошнит!». Естественно, она вырвала, и в глазках сосудики полопались. Мы подумали, что это у нас внутричерепное давление, такое у нас случалось иногда, но когда у нас началось двоение. Тогда мы уже затрубили и поехали к врачам», - рассказывает мама девочки Зоя Кившик.

В больнице ребенку сделали МРТ и не поверили своим глазам. Обследование показало очень редкую патологию: диффузную глиому ствола головного мозга. Простыми словами опухоль головного мозга. Сейчас она размером почти в пять сантиметров, говорит мать девочки. Узнав вердикт врачей, она не знала что делать, делится, просто не хотелось жить. Долго спрашивала себя, за что такое испытание.

«У меня 13 лет не было ребёнка. Мы не могли забеременеть, мы обращались к народным, лечебным методам. В 33 года мы забеременели, в 34 у нас родилась дочь», - сообщает мама Ани.

В заключении врачей говорится: на сегодняшний день лечения именно этого заболевания, которым страдает Анечка, в Украине нет, и помочь они ничем не могут. Потому что нет соответствующей лицензии. Потом было много консультаций с иностранными клиниками, и только клиника в Стамбуле взялась за лечение Анечки. Там ей готовы провести курс лучевой терапии, и начинать нужно как можно быстрее. Родителям за несколько дней для начала нужно собрать 32 тысячи долларов. Они в отчаянии, потому что таких денег у них нет. Мать девочки работает воспитателем в детском саду, а отец обычный слесарь. Но мир не без добрых людей, на сегодня удалось собрать на лечение 20 тысяч долларов.

«Я обращаюсь ко всем жителям города Харькова, области, Украины - все кто меня видит. Люди добрые помогите мне собрать эту недостающую сумму денег, чтобы спасти своего единственного, любимого человечека. Я буду за вас молиться, и буду благодарна до конца своей жизни. Помогите пожалуйста», - говорит мама девочки Зоя Кившик.

Контакты мамы Анечки:

телефон 050 586 71 87

- Карточка Приватбанка 5168757329952941 (гривны) получатель - Кившик Зоя Петровна - Валютная карта 5168757329952925 (доллары) получатель - KIVSHIK ZOYA - Валютная карта 5168757338400528 (евро) получатель - KIVSHIK ZOYA)