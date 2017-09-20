20.09.2017 18:21

Харькову необходимо 12 миллионов гривен на инсулин

12 млн грн госсубвенции необходимо Харькову до конца года на закупку инсулина, чтобы обеспечить препаратом самых нуждающихся больных сахарным диабетом.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 20 сентября, сообщила журналистам заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, сегодня в Харькове прошло совещание с руководителями учреждений здравоохранения города, в котором приняли участие представители кризисной группы по вопросам медицинской реформы. В ходе совещания медики еще раз озвучили проблемы катастрофической нехватки инсулина для больных, а также задолженности по выплате заработной платы медицинским работникам.

Отметим, что на сегодняшний день Харьков не получил и субвенцию на выплату зарплаты медработникам, которую правительство должно было перечислить после повышения минимальной заработной платы в Украине.

«На это нам ответили, что о проблемах будет доложено в министерство. Мы пока не знаем, как выходить из сложившейся ситуации. Мы исчерпали уже все возможные городские средства на эти нужды, и сегодня ждем государственную субвенцию в рамках правового поля», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Напомним, что медицинская госсубвенция на 2017 год составила 1 млрд 247 млн 875 тыс. грн, или 48% проекта бюджета на 2017 год. Также только 48% потребности покрывает и целевая госсубвенция для обеспечения больных сахарным диабетом инсулином и сахароснижающими препаратами.