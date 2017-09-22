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22.09.2017  08:19   

Где в Харькове не будет воды 22 сентября. Список адресов

В некоторых районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


dozor.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Роганская 91, 93 (ч/с), проезд Электровозный, 44, 44-а (ч/с) до 17:00 22.09.17 г.

Киевский район: пр. Жуковского, 3 (п. №4) до 17:00 22.09.17 г.

Московский район: ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 23, ул. Героев Труда, 25/71 (п. №А, стояк),  56 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 158-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №6, стояк) до 20:00 22.09.17 г.

Новобаварский район: ул. Малогончаровская, 16, ул. Камская, 2, ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №5, стояк) до 20:00 22.09.17 г.

Холодногорский район: ул. Волонтерская (Социалистическая), 70 (п. №3, стояк) до 20:00 22.09.17 г.

Шевченковский район: пр. Победы, 70 (п. №9, стояк) до 20:00 22.09.17 г.

Тэги:  вода, харьков
 
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