Где в Харькове не будет воды 22 сентября. Список адресов

В некоторых районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район: ул. Роганская 91, 93 (ч/с), проезд Электровозный, 44, 44-а (ч/с) до 17:00 22.09.17 г.
Киевский район: пр. Жуковского, 3 (п. №4) до 17:00 22.09.17 г.
Московский район: ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 23, ул. Героев Труда, 25/71 (п. №А, стояк), 56 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 158-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №6, стояк) до 20:00 22.09.17 г.
Новобаварский район: ул. Малогончаровская, 16, ул. Камская, 2, ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №5, стояк) до 20:00 22.09.17 г.
Холодногорский район: ул. Волонтерская (Социалистическая), 70 (п. №3, стояк) до 20:00 22.09.17 г.
Шевченковский район: пр. Победы, 70 (п. №9, стояк) до 20:00 22.09.17 г.
Гороскоп предвещает успех тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. Звезды будут склонять к ясности во всем, начиная от мыслей в голове и заканчивая отношениями с близкими людьми.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Праздник впервые отметили 22 сентября 2001 года, в день 60-й годовщины с начала подпольно-партизанского движения в Украине в годы Второй мировой войны.
влажн.:
давл.:
ветер: