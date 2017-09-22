22.09.2017 10:50

Харьковские депутаты «Відродження» обратились к коллегам в ВР поспособствовать выделению городу денег на инсулин

В Харькове проживает почти 7500 больных диабетом, 355 из них дети. Все эти люди оказались в ловушке, ведь столкнулись с дефицитом лекарств, которым в полном объеме должно обеспечить государство.



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Целевая государственная субвенция, выделенная Харькову сегодня, покрывает лишь 48% от потребности по обеспечению больных сахарным диабетом инсулином и сахароснижающими препаратами. Необходимо 12 миллионов гривен для покрытия дефицита во втором полугодии 2017 года.

«На сегодняшний день Харьков получил от государства фактически меньше половины от необходимой суммы на закупку инсулина. И сейчас большинство диабетиков вынуждены покупать препараты за свои личные деньги. А ведь у многих просто нет такой возможности», - говорит заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель фракции партии «Відродження» в Харьковском облсовете Владимир Скоробагач.

Из городского бюджета постоянно выделяются средства на медучреждения, в частности на оплату коммунальных услуг и энергоносителей, на обеспечение харьковчан необходимыми лекарствами, на новое оборудование для больниц и капремонты. Поэтому, через такую большую нагрузку, полностью покрыть и дефицит средств на лечение больных сахарным диабетом, а это миллионы гривен - невозможно. Но вопрос должен быть решен, убежден заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач.

«К сожалению, эта проблема существует ни один месяц. Из городского бюджета были выделены средства, но этого недостаточно. Потому что обеспечивать инсулином - это обязанность государства. Мы обратились к народным депутатам от партии «Відродження» и надеемся ускорить процесс выделения средств. Этот вопрос должен быть решен», - сообщает заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель фракции партии «Відродження» в Харьковском облсовете Владимир Скоробагач.

И медики, и чиновники, и депутаты уверены, к их требованиям Правительство страны прислушается.