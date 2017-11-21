21.11.2017 18:36

Родители Оксаны Евтеевой, пострадавшей в ДТП на Сумской, рассказали о состоянии дочери

Оксана Евтеева (Берченко), которая стала одной из пострадавших в страшной аварии на улице Сумской 18 октября, сегодня отправляется домой.



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После месяца пребывания в больнице девушку выписывают

«По сравнению с тем состоянием с каким мы здесь оказались, конечно же благодаря врачам - завотделению нейрохирургии, благодаря завотделению Белецкому и другим многим хирургам и всем врачам состояние её намного улучшилось. Делали всё возможное и невозможное. Огромное спасибо городской администрации во главе с нашим мэром, которые оказывали посильную и непосильную помощь, в медикаментах тоже принимали участие. Мы лично не затратили ни копеечки на все лекарства», - делится отец Оксаны Игорь Берченко.

А дальше, рассказывает отец Оксаны, долгий и непростой курс реабилитации. Не на месяцы, а на годы.

«Дальнейший прогноз это около 2-х лет. Потому что была тяжёлая черепно-мозговая травма, так же перелом таза, внутренние органы, потому что там была операция - лёгкие, рёбра. Поэтому около 2-х лет ей нужно восстанавливаться, периодически, 5-6 месяцев нужно лежать и через это время приезжать сюда непосредственно», - сообщает Игорь Берченко.

В той ДТП погиб муж Оксаны Александр Евтеев, чуть позже в больнице скорой и неотложной помощи перестало биться сердце младшей сестры Дианы. Врачи сделали все возможное, однако травмы были несовместимы с жизнью. Сама Оксана узнала о гибели родных совсем недавно, это от нее скрывали как родные, так и врачи.

«Мы говорили ей, что она упала с лестницы, она ничего не помнила. Потом, когда мы ей рассказали, она это конечно всё вспомнила. Постепенно память к ней вернулась, она всё вспомнила, где и что с ней произошло. Мы ей сказали, что Саши её и Дианочки больше нету», - рассказывает отец Оксаны.

Как родители, так и сама Оксана надеются на правосудие и желают справедливого наказания для всех виновных в той страшной трагедии.

«Когда приходим домой, всё напоминает о них, о нашей дочке, которая так спешила жить, любила жизнь. Очень тяжело и любое наказание, они когда-то выйдут, а мы никогда не увидим ни свою дочь, ни нашего зятя, мужа нашей дочки. Очень тяжело», - делится мама Оксаны Ольга Берченко.