Эксперты назвали причину вспышки гепатита под Харьковом

Население не обеспечено качественной питьевой водой.
Вспышка вирусного гепатита А среди жителей Балаклейского района продолжается. По состоянию на 21 ноября заболело 29 человек, в том числе 14 детей.
Зарегистрировано 7 семейных очагов: с 4 заболевшими (из них 2 детей), 3 очага с 3 заболевшими (5 детей) и 2 очага с 2 заболевшими (1 ребенок).
В ходе эпидрасследования в поселке Андреевка выявлены нарушения санитарного законодательства, не обеспечено выполнение соответствующих противоэпидемических мероприятий в полном объеме, источники водоснабжения в населенном пункте содержатся в ненадлежащем состоянии, население не обеспечено качественной питьевой водой.
Вопрос о выполнении противоэпидемических мероприятий заслушан на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации.
К решению заседания включены предложения Главного управления по проведению мероприятий для обеспечения населения качественным и безопасным питьевым водоснабжением и прочее.
Комплекс противоэпидемических мероприятий продолжается.
Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью. В остальном же повышенный эмоциональный фон способен сделать его ярким и запоминающимся.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
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