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22.11.2017  14:58   

Эксперты назвали причину вспышки гепатита под Харьковом

Население не обеспечено качественной питьевой водой.


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Вспышка вирусного гепатита А среди жителей Балаклейского района продолжается. По состоянию на 21 ноября заболело 29 человек, в том числе 14 детей.

Зарегистрировано 7 семейных очагов: с 4 заболевшими (из них 2 детей), 3 очага с 3 заболевшими (5 детей) и 2 очага с 2 заболевшими (1 ребенок).

В ходе эпидрасследования в поселке Андреевка выявлены нарушения санитарного законодательства, не обеспечено выполнение соответствующих противоэпидемических мероприятий в полном объеме, источники водоснабжения в населенном пункте содержатся в ненадлежащем состоянии, население не обеспечено качественной питьевой водой.

Вопрос о выполнении противоэпидемических мероприятий заслушан на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации.

К решению заседания включены предложения Главного управления по проведению мероприятий для обеспечения населения качественным и безопасным питьевым водоснабжением и прочее.

Комплекс противоэпидемических мероприятий продолжается.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  гепатит, харьков
 
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