22.11.2017 18:21

В Харькове в 2,5 раза снизилась смертность среди новорожденных (ФОТО)

Выездное заседание постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Харьковского городского совета состоялось сегодня, 22 ноября, в городском перинатальном центре (Салтовское шоссе, 264).



city.kharkov.ua

Члены комиссии ознакомились с работой неонатологического корпуса, в частности, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

Как сообщил заведующий отделением интенсивной терапии Игорь Солошенко, в год там проходят лечение более 500 младенцев, из которых более половины - недоношенные, а около 40 - имеют массу тела менее 1 кг.

«У нас - лучшие показатели лечения таких детей и современнейшее оборудование в Украине. Мы проводим операции у новорожденных с патологией сердечно-сосудистой системы, например, закрытие открытого артериального протока. Не очень много городов в Украине, где делают подобные операции. Наши кардиохирурги с этим справляются, но если есть необходимость, то операции проводят нейрохирурги. Также в случае диагноза «ретинопатия» проводится лазерная коррекция сетчатки глаза у недоношенных, чтобы они не ослепли», - рассказал Игорь Солошенко.

Отметим, что в этом году в перинатальном центре было открыто новое реанимационное отделения для оказания помощи преждевременно рожденным детям, в том числе с экстремально низким весом от 500 граммов. На оснащение современным оборудованием из городского бюджета было выделено только в 2017 году более 20 млн грн. В частности, за эти средства были установлены открытые реанимационные системы и неонатальные инкубаторы для интенсивной терапии, которые создают комфортные условия для развития новорожденных. Также в отделении работает итальянский рентгенологический аппарат с цифровым преобразователем, который дает высокое качество изображения, при этом на 60% минимизируя дозу облучения по сравнению с другими аппаратами.

Как отметил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат, благодаря внедрению таких инновационных технологий в Харькове удалось уменьшить смертность среди новорожденных.

«Уровень смертности по Харькову на сегодня составляет три случая на тысячу новорожденных, как в развитых европейских странах - Швеции, Финляндии, Германии. В 1993 году из тысячи рожденных детей у нас умирали 23-24 младенца. То есть, наблюдается положительная динамика. Такая статистика говорит о том, что, внедряя новейшие технологии в Харькове, мы достигли серьезных результатов по спасению жизней новорожденных», - отметил Юрий Сороколат.

Кроме того, в течение последних двух лет в городе не было случаев материнской смертности. Как отметила главный врач перинатального центра Светлана Коровай, в этом - немалая заслуга города.

«Раньше роженицы умирали в основном от кровотечения. Но Харьков - первый город, который стал приобретать за счет местного бюджета дорогостоящие препараты, останавливающие кровь. Только благодаря им мы недавно спасли женщину. И когда мы встречались с коллегами из других городов, то они удивлялись, что эти препараты у нас приобретаются за счет средств города», - сообщила Светлана Коровай.

Юрий Сороколат отметил, что для перинатального центра необходимо также приобрести аппарат искусственной вентиляции легких для взрослых и новорожденных.

«Структура, которую мы создали в Харькове, - уникальна для Украины. У нас - единая система оказания помощи по все родильным домам города и единое современное оборудование, с которым легко работать врачам-реаниматологам и неонатологам. Поэтому мы добиваемся хороших результатов», - добавил директор департамента.